Western Digital lance la marque SanDisk Professional.



Lors de son événement Flash Perspective aujourd'hui, Western Digital a dévoilé la nouvelle marque SanDisk Professional de solutions de stockage haut de gamme pour les créateurs de contenu et les professionnels. Qu'il s'agisse de produire le dernier film à succès, d'immortaliser l'instant d'un mariage ou de gérer des contenus critiques pour l'entreprise, la puissante gamme SanDisk Professional est conçue pour offrir des solutions évolutives, performantes et fiables dans tous les secteurs d'activité.







Le contenu professionnel est en mouvement constant. Le contenu qui est capturé ou créé doit être sauvegardé, transféré, déchargé, partagé et archivé. SanDisk Professional propose une gamme d'outils spécialement conçus pour harmoniser chaque étape de ce processus. "En tant que photographe et cinéaste professionnel, mon gagne-pain dépend de la façon dont je fais mon travail. Il n'y a pas de place pour l'erreur. J'ai besoin de l'équipement le plus avancé, le plus fiable et le plus digne de confiance sur le terrain", a déclaré Lucas Gilman, photographe et réalisateur de films d'aventure. "Pendant des années, j'ai fait confiance aux solutions de SanDisk et de G-Technology, car elles me permettent de me concentrer sur l'instant présent avec la certitude que ma créativité ne sera pas interrompue, et sans me préoccuper de savoir si elles peuvent suivre mes besoins techniques."







Jim Welsh, vice-président senior et directeur général de la division Consumer Solutions de Western Digital, a déclaré : "Nos clients confient l'œuvre de leur vie à nos produits. Nous concevons et créons des solutions pour chaque étape du processus de création, harmonisant l'expérience de nos clients afin qu'ils puissent gagner du temps et se concentrer davantage sur la création. L'élargissement de notre famille de marques avec SanDisk Professional nous permet d'offrir des solutions avancées aux personnes du monde entier qui comptent sur la meilleure technologie disponible pour leur travail inspirant."







Née sur la base de la marque grand public SanDisk, mondialement connue, et de la marque professionnelle G-Technology, le choix de stockage des professionnels d'Hollywood depuis des décennies, la nouvelle gamme SanDisk Professional comprend 16 solutions de flux de travail modulaires avec des performances de niveau professionnel et une fiabilité de niveau entreprise, notamment :



- PRO-CINEMA CFexpress VPG400 - Une toute nouvelle carte CFexpress robuste de qualité professionnelle pour les vidéastes et les directeurs de la photographie qui ont besoin de performances supérieures et ininterrompues avec un enregistrement vidéo à un minimum de 400 Mo/s pour répondre aux exigences des industries de la vidéographie, de la diffusion et du cinéma d'aujourd'hui. La nouvelle carte devrait être disponible cet été.

- Série PRO-READER - Quatre nouveaux périphériques PRO-READER dotés d'une interface USB-C prenant en charge le SuperSpeed USB 10Gbs. Conçus pour fonctionner avec les supports de caméra les plus récents et les plus courants, notamment les cartes CFast, CFexpress, RED Mini-Mag, CF, microSD et SD. La série de PRO-READERS devrait être disponible cet été.

- PRO-DOCK 4 - Une nouvelle station d'accueil de lecteur révolutionnaire à 4 baies qui peut faire le lien entre la capture et l'acquisition avec une solution de déchargement réellement évolutive qui permet de gagner du temps et de l'argent sur les productions multi-caméras. Le PRO-DOCK 4, qui devrait être disponible plus tard cet été, permet jusqu'à quatre déchargements de cartes simultanés.

- Un nouveau G-DRIVE ArmorLock Encrypted NVMe SSD de 4 To, qui vient s'ajouter à notre gamme de disques portables ultra-robustes G-DRIVE, à nos appareils de bureau dotés de disques Ultrastar de qualité professionnelle, ainsi qu'aux solutions RAID d'entreprise transportables G-RAID et G-RAID SHUTTLE (désormais compatibles avec Thunderbolt 3 et USB-C), qui offrent une gamme exceptionnelle de disques fiables, hautes performances et haute capacité pour le transfert, la sauvegarde et l'archivage de plus de 100 To pour tous les types de contenus critiques. La large gamme de nouveaux disques devrait commencer à être déployée d'ici début juin.



Pour en savoir plus sur la manière dont la gamme de produits SanDisk Professional, de qualité supérieure et à hautes performances, aidera les professionnels à effectuer leur travail plus rapidement et plus efficacement - qu'il s'agisse de décharges de cartes à grande vitesse, de transferts et de sauvegardes ultra-rapides ou de capacité massive pour une sauvegarde et un accès consolidés - veuillez visiter le site : Cliquez ICI.



