Marvell annonce Bravera, les premiers contrôleurs SSD PCIe 5.0 au monde.



Marvell a annoncé aujourd'hui sa nouvelle famille de contrôleurs Bravera SC5, qui apporte des performances sans précédent, une efficacité optimale et des fonctions de sécurité de pointe pour répondre aux charges de travail en constante expansion dans le cloud. La quantité massive de données à traiter dans les centres de données en nuage entraîne une demande de stockage plus rapide et à bande passante plus élevée dans ces environnements.







Les contrôleurs SSD Bravera SC5 de Marvell répondent aux exigences critiques d'une infrastructure de stockage en nuage évolutive et conteneurisée. En permettant les solutions de stockage flash les plus performantes, les contrôleurs de Marvell sont en passe de devenir la base des centres de données qui offrent des applications en temps réel à très faible latence, tout en fournissant une capacité optimisée en termes de coûts à l'échelle du cloud.







En tant que premiers contrôleurs SSD du secteur à prendre en charge PCIe 5.0 et NVMe 1.4b, le Bravera SC5 de Marvell double les performances par rapport aux SSD PCIe 4.0. Cela contribue à l'accélération des charges de travail et à la réduction de la latence, améliorant ainsi considérablement l'expérience utilisateur. Afin de répondre aux exigences strictes des fournisseurs de services en nuage en matière de sécurité pour garantir la sécurité et la protection des données des utilisateurs, les contrôleurs offrent une racine de confiance (RoT) conforme à la norme FIPS, un chiffrement AES 256 bits et une révocation à clés multiples. Les nouveaux contrôleurs sont les premiers à être équipés d'un dispositif matériel Elastic SLA Enforcer pour garantir la qualité de service (QoS) et fournir des capacités de mesure par client afin d'augmenter l'efficacité et l'utilisation globales du stockage tout en réduisant le coût total de possession (TCO).







"Les contrôleurs SSD Bravera SC5 sont les premiers à être commercialisés avec des fonctionnalités innovantes pour les centres de données qui étendent le leadership de Marvell en matière de technologie de stockage flash", a déclaré Thad Omura, vice-président du marketing, unité commerciale Flash chez Marvell. "Nous travaillons avec l'ensemble de l'écosystème pour permettre aux fournisseurs de SSD et aux fournisseurs de services cloud Do-It-Yourself de déployer les solutions de stockage flash les plus avancées."







Les architectures de serveurs de centres de données en nuage de la prochaine génération continuent de couvrir différents facteurs de forme, types de NAND ainsi que des critères de performance qui doivent répondre à des exigences physiques, thermiques et d'intégrité du signal rigoureuses. La dernière famille de contrôleurs SSD de Marvell offre une grande personnalisation afin de répondre à la variété des options de stockage nécessaires pour le cloud, alors que les charges de travail continuent d'évoluer. Les nouveaux contrôleurs permettent d'utiliser les premiers dispositifs de facteur de forme EDSFF E1.S au monde, qui prennent en charge jusqu'à 16 canaux NAND tout en offrant des performances non accélérées. En outre, la famille Bravera SC5 est conforme aux spécifications NVMe SSD de l'Open Compute Project (OCP), offrant ainsi une voie normalisée pour l'intégration et les tests.







Lors du développement de la gamme de contrôleurs SSD Bravera, Marvell a travaillé en étroite collaboration avec les principaux fournisseurs de cloud hyperscale tels que Microsoft Azure afin de garantir la compatibilité des flottes et la normalisation des SSD de centres de données dans le paysage matériel ouvert.



" Nous tenons à féliciter Marvell d'être le premier à commercialiser son nouveau contrôleur SSD Bravera SC5 ", a déclaré Pablo Ziperovich, GM, Azure Memory & Storage Center of Excellence, Microsoft. "Le dernier contrôleur SSD de Marvell permet la conformité OCP, l'efficacité énergétique, les performances et les fonctionnalités qui sont essentielles aux exigences de Microsoft Azure."







" Les défis technologiques des centres de données sont nombreux. Il s'agit notamment du besoin de PCIe 5.0 pour la mise à l'échelle des performances, de E1.S pour la densité et la facilité d'entretien et de la prise en charge des SSD NVMe pour centres de données OCP pour les caractéristiques des produits. La famille de contrôleurs SSD Bravera SC5 de Marvell prend en charge la technologie qui permet les cas d'utilisation de SSD hyperscale de nouvelle génération," a déclaré Ross Stenfort, ingénieur système matériel, stockage, Facebook.



La nouvelle famille de contrôleurs SSD de Marvell s'appuie sur les architectures système sur puce (SoC) avancées et éprouvées de la société pour permettre un débit allant jusqu'à 14 Go/s et 2 millions d'IOPS de lecture aléatoire. En offrant la possibilité aux clients de réutiliser la même pile de micrologiciels sur l'ensemble de leur offre de produits, les contrôleurs SSD de Marvell permettent aux clients de produire plusieurs UGS avec un délai de mise sur le marché rapide.



En outre, les contrôleurs SSD Bravera SC5 sont les premiers contrôleurs flash de l'industrie à permettre de multiples modèles d'utilisation tels que SEF, ZNS, Open Channel, etc. sans modification du matériel. Cela offre la flexibilité de réutiliser de manière transparente le même matériel sous-jacent lors de la migration vers des charges de travail de nouvelle génération.







"Software-Enabled Flash (SEF) est une architecture avec une API définie par logiciel open-source qui redéfinit la façon dont les SSD sont utilisés dans le cloud. Nous sommes ravis d'élargir l'écosystème des produits prenant en charge SEF avec l'introduction par Marvell de ses nouvelles offres de contrôleurs SSD Bravera SC5 ", a déclaré Eric Ries, SVP Memory and Storage Strategy, KIOXIA America Inc. "Ces produits permettent de mettre en place des solutions qui répondent aux exigences d'un nombre croissant de charges de travail critiques dans le cloud."



Les nouveaux contrôleurs sont alimentés par la technologie de correction d'erreur NANDEdge LDPC de 5e génération de Marvell, qui prend en charge les dernières technologies 3D NAND QLC, TLC et SLC de divers fournisseurs sur le marché, prolongeant ainsi la durée de vie des SSD tout en permettant d'obtenir les meilleurs rapports puissance/performance de leur catégorie.







Un vaste écosystème



"Les processeurs AMD EPYC alimentent certaines des charges de travail les plus intensives en matière de calcul dans le cloud, où la performance, la sécurité et l'évolutivité des processeurs de pointe sont essentielles ", a déclaré Raghu Nambiar, vice-président d'entreprise, Écosystèmes de centre de données et ingénierie des applications, AMD. " Chez AMD, nous croyons qu'il faut soutenir la croissance de l'écosystème et travailler avec des partenaires clés comme Marvell pour aider à activer les dernières normes industrielles pour le centre de données moderne. Nous félicitons Marvell pour l'introduction du contrôleur SSD Bravera SC5 et sommes ravis de poursuivre notre collaboration. "



"Le nouveau contrôleur SSD Bravera SC5 de Marvell est un excellent exemple de l'innovation et du dynamisme qui résultent lorsque l'écosystème se rassemble autour de normes industrielles ouvertes", a déclaré Jim Pappas, directeur des initiatives technologiques chez Intel. "PCIe 5.0 et les produits haute performance conçus pour cette norme seront déterminants pour libérer tout le potentiel des processeurs Intel Xeon Scalable de nouvelle génération, dont le nom de code est 'Sapphire Rapids', dans un large éventail d'utilisations."







" Marvell et KIOXIA entretiennent d'excellentes relations établies et ont connu le succès depuis les applications pour clients jusqu'aux centres de données ", a déclaré Atsushi Inoue, directeur principal de la division mémoire de KIOXIA Corporation. " Nous pensons que le contrôleur SSD Bravera SC5 de Marvell, doté d'une latence ultra-faible, est capable d'ouvrir de nouvelles opportunités avec notre BiCS FLASH pour le marché en expansion du stockage en nuage de nos clients communs. "



" Renesas a collaboré avec Marvell pour développer le premier design de référence de SSD PCIe 5.0 au monde ", a déclaré Andrew Cowell, vice-président de la division Power Business de la mobilité, de l'infrastructure et de l'IoT chez Renesas. " Nos produits de gestion intelligente de l'alimentation offrent une efficacité élevée dans une solution hautement intégrée et de faible surface de PCB, répondant aux exigences de profil bas des facteurs de forme des SSD de nouvelle génération ". Les contrôleurs SSD Bravera SC5 de Marvell, associés aux circuits intégrés de gestion de l'alimentation de Renesas, sont optimisés pour répondre aux exigences du centre de données cloud moderne. "



" Nous sommes ravis de permettre la prochaine génération de dispositifs NAND SK hynix avec le nouveau contrôleur SSD Bravera SC5 de Marvell et nous félicitons Marvell d'avoir mis sur le marché le premier contrôleur SSD PCIe 5.0 ", a déclaré Jin Lim, vice-président de SK hynix. "La dernière famille de contrôleurs SSD de Marvell est optimisée pour répondre aux exigences critiques des centres de données en nuage en matière de puissance et de performances, et accélère le délai de commercialisation."



" Le lancement par Marvell de sa nouvelle famille de contrôleurs SSD Bravera SC5 marque une étape importante pour l'industrie dans la mise en œuvre de l'infrastructure cloud de nouvelle génération ", a déclaré Grace Gong, vice-présidente senior du marketing et des ventes de YMTC. "Nous sommes ravis de faire partie de cet écosystème avec notre NAND de nouvelle génération pour aider à faire progresser l'efficacité des centres de données et apporter de la flexibilité pour répondre aux besoins émergents de stockage dans le cloud."



Disponibilité



Les nouveaux chipsets de Marvell sont disponibles dès maintenant auprès de clients sélectionnés. Vous trouverez de plus amples informations sur les nouveaux contrôleurs SSD pour les centres de données et les nuages sur le site de la famille de contrôleurs SSD Bravera SC5 : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP