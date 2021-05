Acer annonce le Predator Triton 500 SE : i9-11980HK, RTX 3080, écran 16" 1250 nits.



Acer a annoncé aujourd'hui plusieurs ajouts à son portefeuille de jeux avec des ordinateurs portables Predator, une souris et un nouveau routeur CPE 5G. Les tout nouveaux ordinateurs portables Predator Triton 500 SE et Predator Helios 500 ont été mis à jour pour inclure les nouveaux processeurs Intel Core i9 de 11e génération et les GPU NVIDIA GeForce RTX 30, ainsi qu'une foule de fonctions haut de gamme comme la technologie de ventilateur 3D AeroBlade de 5e génération d'Acer pour un meilleur refroidissement, le son DTS:X Ultra, le contrôleur Ethernet Intel Killer E3100, le Wi-Fi 6 AX1650 Intel Killer et le logiciel de gestion des périphériques PredatorSense.











Ordinateur portable de jeu Predator Triton 500 SE



Le Predator Triton 500 SE (PT516-51s) est une "édition spéciale" d'ordinateur portable conçue pour les joueurs qui veulent une machine capable de supporter à la fois les derniers jeux AAA et la journée de travail. Alimenté par un processeur Intel Core i9 de 11e génération, un GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 pour ordinateur portable et jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4 à 3200 MHz, l'ordinateur portable offre plus qu'assez de puissance de jeu, mais avec seulement 19,9 mm d'épaisseur, une autonomie de 12 heures et la technologie NVIDIA Advanced Optimus, les joueurs peuvent facilement le glisser dans un sac à dos ou travailler un peu entre les matchs.



L'aspect épuré de l'ordinateur portable signifie qu'il pourrait même servir d'ordinateur portable de travail pour les professionnels qui aiment jouer, et avec jusqu'à 4 To de stockage PCIe Gen4 à haute vitesse, il dispose de beaucoup d'espace pour les jeux, les vidéos et les feuilles de calcul occasionnelles.







"Avec l'innovation d'Acer alimentée par les processeurs Intel Core série H de 11e génération, ils repoussent les limites des performances des ordinateurs portables pour des expériences de jeu incroyables. Avec des fréquences allant jusqu'à 5 GHz, le nouveau PCIe Gen 4 pour l'accès le plus rapide aux graphiques et au stockage, et une connectivité incroyablement rapide basée sur les dernières technologies Wi-Fi 6 et Thunderbolt 4, Acer a créé une plate-forme étonnante pour les joueurs ", a déclaré Kim Algstam, GM & Director, Enthusiast Laptop Innovation Team, Intel.



Qu'il s'agisse de jouer ou de regarder des films, les joueurs apprécieront l'écran 16:10 de 16 pouces du Predator Triton 500 SE avec un rapport écran/corps de 87 % et trois options de panneau, notamment un écran LCD WQXGA 165 Hz, un panneau Mini LED WQXGA 165 Hz avec 1 250 nits de crête et une couverture à 100 % de la gamme de couleurs sRGB, ou un panneau IPS[2] PolarBlack WQXGA 240 Hz avec un temps de réponse de 3 ms et une couverture à 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3 pour une expérience de jeu encore plus fluide.



Juste sous le châssis entièrement métallique de l'ordinateur portable, une suite de technologies de gestion thermique garantit que tout fonctionne au frais. Le Triton 500 SE utilise la conception de refroidissement Vortex Flow d'Acer, avec un système de refroidissement à trois ventilateurs, dont un ventilateur AeroBlade 3D de 5ᵉ génération, cinq caloducs dédiés pour le CPU et le GPU, ainsi que des évents d'admission et d'échappement placés stratégiquement pour aspirer l'air froid et expulser l'air chaud.







Un contrôleur Ethernet Intel Killer E3100, un Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650 et un Killer Intelligence Center offrent aux joueurs la faible latence et la connexion fiable nécessaires pour éliminer la concurrence en ligne, tandis que PredatorSense permet aux joueurs de surveiller leur système, d'overclocker le GPU de l'ordinateur et de régler la vitesse du ventilateur avec différents modes tels que silencieux, extrême ou turbo. En guise de touche finale, la gamme complète de ports USB 3.2 Gen 2 de l'ordinateur portable, y compris les deux ports Thunderbolt 4 Type-C qui prennent en charge DisplayPort et un lecteur de cartes SD 7.0, offre aux joueurs beaucoup de place pour tous leurs périphériques.



Prix et disponibilité



Le Predator Triton 500 SE (PT516-51s) sera disponible en juillet 2021 à partir de 1 999 euros.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP