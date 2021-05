EVGA annonce les alimentations de la série SuperNOVA G6.



Les alimentations EVGA SuperNOVA G6 présentent un nouveau design de plateforme, utilisant de nouveaux matériaux et une meilleure disposition pour atteindre de plus grandes performances avec une ondulation et un bruit extrêmement faibles dans un châssis encore plus petit. Avec un pont complet, une rectification résonante LLC et un design DC-DC, la SuperNOVA G6 fournit une stabilité solide comme le roc, une efficacité implacable et une régulation de tension extrêmement précise.



















L'OPP matériel est conçu pour se déclencher à 135% de la puissance maximale en dernier recours pour protéger le système, mais le SuperNOVA G6 dispose également de l'OPP micrologiciel pour anticiper le comportement nuisible de la charge 5-10% plus tôt en coupant l'alimentation lorsque les conditions de surpuissance persistent plus de 1 ms tout en évitant un dysfonctionnement instantané de la protection de déclenchement de la surcharge lors d'un pic de puissance momentané.



Plus petite taille, plus grandes performances



L'efficacité et la régulation de tension améliorées minimisent la chaleur, ce qui permet à la SuperNOVA G6 d'être l'alimentation la plus courte certifiée ATX Gold d'EVGA.



Ventilateur FDB 135 mm ultra-silencieux avec mode EVGA ECO



Pour réduire le bruit, la SuperNOVA G6 maximise le temps pendant lequel l'alimentation reste silencieuse ou silencieuse à des charges faibles à moyennes lorsque le mode ECO est activé.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP