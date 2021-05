[TEST JEU PC] The Sinking City.

BIG BEN INTERACTIVE nous propose un nouveau jeu PC : The Sinking City.







Editeur(s)/Développeur(s) : Bigben Interactive/Frogwares.



Sortie France : 27 juin 2019.



Genre(s) : Survival-Horror/Réflexion.



Classification : Interdit au moins de 18 ans.















Résumé : The Sinking City est une production de Bigben Interactive et Frogwares qui nous proposent un jeu d'enquête dans un monde ouvert. Ce dernier est inspiré de Sherlock Holmes, mais aussi et surtout, de l'univers d'Howard Philips Lovecraft.



Un trailer du jeu (Version PS4) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO