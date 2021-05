Un modèle GeForce RTX 3080 TI personnalisé a été dévoilé dans une capture d'écran de GPU-Z.



GPU-Z a récemment été mis à jour vers la version 2.40.0, et cette nouvelle version offre un support complet pour les prochaines cartes graphiques RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti. Une capture d'écran provient d'un site Web connu sous le nom de Ginjfo, un site français qui a présenté certaines des spécifications techniques de la prochaine RTX 3080 Ti. La carte graphique GeForce RTX 3080 Ti sera annoncée le 31 mai, les tests seront publiés le 2 juin et la possibilité de l'acheter le jour suivant, le 3 juin 2021.







Une RTX 3080 Ti personnalisée non commercialisée a été repérée dans une capture d'écran de GPU-Z !



La capture d'écran a montré quelques informations intéressantes, y compris la version du pilote, le pilote de presse NVIDIA 466.54. Ce pilote spécifique ne prend pas en charge la RTX 3070 Ti, c'est pourquoi les seules captures d'écran divulguées concernent la RTX 3080 Ti.











Il est intéressant de noter que la capture d'écran montre que la RTX 3080 Ti utilise actuellement une interface PCIe 3.0, mais cela peut être dû à la configuration de test plutôt qu'à la carte graphique elle-même, car la RTX 3060 Ti utilise une interface PCIe 4.0, permettant une bande passante beaucoup plus large par rapport à une interface PCIe 3.0.



Dans le listing GPU-Z, nous pouvons voir que la vitesse d'horloge de base est restée la même à 1 365 MHz, tandis que l'horloge de boost a été augmentée de 45 MHz par rapport à l'édition Founders de la RTX 3080 Ti. Il a également confirmé certaines informations comme l'horloge mémoire, qui est de 1 188 MHz, le nombre de ROPs, qui est de 112, et le type de mémoire, la mémoire GDDR6X.



Ce listing nous a également permis de connaître le nombre exact de TMU, car le listing original de GPU-Z Validation indiquait un nombre de 853 TMU ; ce listing montre que la RTX 3080 Ti disposera de 320 TMU.



Alors que le listing couvrait l'ID du sous-fournisseur, juste à droite, nous pouvons voir que le numéro du sous-fournisseur est 1458, ce qui signifierait que cette carte graphique est fabriquée par Gigabyte. Cependant, cela ne nous dit pas pour quelle ligne de jeu, comme Eagle ou AORUS, cette carte est construite. Il est fort probable qu'en raison de la fréquence d'accélération légèrement supérieure, cette carte graphique n'est pas conçue pour la gamme de GPU AORUS de Gigabyte.



Bien que ce listing nous ait donné plus d'informations, la RTX 3080 Ti devrait être annoncée le 31 mai, avec des tests en ligne deux jours après et la possibilité d'acheter la carte graphique à partir du 3 juin.



WCCFTECH