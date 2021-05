CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le SSUPD Meshlicious Full Mesh PCIE 4.0 Edition Mini-ITX.



En particulier pour les boîtiers compacts avec du matériel de jeu puissant, l'accent doit être mis sur un refroidissement optimal. Avec le Meshlicious, la société sœur de Lian Li, Ssupd (Sunny Side Up Design), présente en coopération avec Ncase un boîtier Mini-ITX exceptionnellement petit, dont la face avant, le couvercle et les côtés sont entièrement faits de mailles fines et offrent ainsi une alimentation en air presque sans entrave. L'intérieur est également extrêmement polyvalent grâce à son design astucieux. Jusqu'à 4 cartes graphiques hautes peuvent être montées derrière une carte mère Mini-ITX. Il y a également de la place pour de grands radiateurs et de nombreux supports de données qui peuvent être alimentés par une alimentation SFX ou ATX - et tout cela pour un volume de seulement 14,67 litres.



























Les caractéristiques du boîtier Ssupd Meshlicious Full Mesh PCIE 4.0 Edition Mini-ITX :



- Boîtier Mini-ITX extrêmement compact pour le matériel de jeu haute performance.

- Panneaux frontal, de couvercle et latéraux en maille fine pour optimiser la circulation de l'air.

- Possibilité d'installer jusqu'à 4 GPU de haut et 336 mm de long.

- Emplacement pour deux ventilateurs de 140 mm ou un radiateur de 280 mm sur le panneau avant.

- Carte riser PCIe 4.0 incluse.

- Choix d'alimentations ATX ou SFX.

- Peut accueillir jusqu'à deux disques de 3,5 pouces ou sept disques de 2,5 pouces.

- Panneau E/S avec USB-C-3.1 et USB-3.0 type A.



Ssupd Meshlicious : un design simple mais fonctionnel



Extérieurement, le Ssupd Meshlicious se distingue d'abord par son format SFF particulièrement compact et ses surfaces de maillage étendues. Le couvercle et la face avant ainsi que les deux panneaux latéraux sont constitués d'une fine maille, qui laisse passer beaucoup d'air frais tout en étant translucide. Tous ces éléments peuvent être facilement retirés grâce aux quatre broches présentes sur chacun d'entre eux afin de faciliter l'installation d'un matériel de jeu à part entière. Le panneau d'E/S réduit du couvercle comporte un port USB-C 3.1 et un emplacement USB 3.0 de type A, ainsi qu'un interrupteur d'alimentation éclairé par une LED. Comme d'habitude, les ports de la carte mère sont accessibles par l'arrière du boîtier.



À l'intérieur, le Ssupd Meshlicious s'avère extrêmement adaptable. Si vous préférez une configuration de jeu haute performance, vous pouvez installer une carte graphique jusqu'à 4 fentes de haut et 336 mm de long verticalement derrière le plateau de la carte mère. Une carte riser PCIe 4.0 a été incluse par Ssupd. Les connecteurs du GPU sont ensuite orientés vers le bas et sont accessibles par un évidement. Les connexions de câble doivent être à angle droit, un câble HDMI correspondant est inclus.



Polyvalent et bien pensé



Dans cette variante, deux ventilateurs jusqu'à 140 mm ou un radiateur de 280 mm peuvent être installés à l'avant. Il y a 53 mm d'espace pour les refroidisseurs de CPU, car le plateau de la carte mère peut être déplacé. Si vous réduisez la hauteur du GPU à trois ou deux emplacements, le plateau de la carte mère peut être reculé à nouveau pour faire de la place aux refroidisseurs de CPU de 73 mm de haut.



Il est également possible d'installer horizontalement une carte graphique compacte à 2 emplacements d'une longueur maximale de 211 mm, mais sans le radiateur frontal. Un support fermé pour deux supports de données de 3,5 pouces ou quatre de 2,5 pouces peut être fixé en dessous. En cas d'utilisation d'un bloc d'alimentation optionnel, il est possible de choisir entre le format ATX ou le format plus compact SFX ou SFX-L. Ce dernier libère de l'espace pour un disque supplémentaire de 2,5 pouces. En bas, deux supports de données de 2,5 pouces peuvent être installés dans le boîtier Mini-ITX polyvalent et chic dans les deux variantes.



Voici la fiche technique :









Il est déjà disponible sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Le prix est de : 179.90 euros.



Pour plus d'informations sur le boitier, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Il existe plusieurs versions de ce boitier :



- Meshlicious Full Mesh Mini-ITX (129.90 euros) : Cliquez ICI,

- Meshlicious Mini-ITX Gehäuse - Tempered Glass, schwarz (119.90 euros) : Cliquez ICI,

- Meshlicious Full Mesh Mini-ITX Gehäuse - weiß (129.90 euros) : Cliquez ICI,

- Meshlicious Mini-ITX Gehäuse - Tempered Glass, weiß (119.90 euros) : Cliquez ICI.



CASEKING