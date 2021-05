SteelSeries présente les périphériques de jeu Prime Series.

SteelSeries présente les périphériques de jeu Prime Séries.



SteelSeries, le leader mondial des périphériques de jeu et d'esports, annonce aujourd'hui le lancement de la toute nouvelle franchise Prime, co-développée en collaboration avec des pros, pour des pros, pour gagner des championnats. Conçue pour la compétition et conçue pour la performance, la ligne de produits Prime s'appuie sur les 20 ans d'innovation et de pedigree de SteelSeries en tant que marque originale d'esports.







Grâce à la contribution et aux commentaires de plus de 100 des meilleurs joueurs professionnels de compétition au monde, chaque aspect de la gamme Prime a été méticuleusement conçu avec un seul objectif en tête : la victoire. Inspirée par les voitures de rallye, la franchise Prime présente une gamme de souris légères et profilées et un nouveau casque Arctis qui ne propose que le meilleur de la technologie et de l'innovation. Que des performances. Pas de clochettes ni de sifflets qui pourraient vous gêner.







La différence entre la victoire et la défaite peut être une question de millisecondes. Chaque souris de la gamme Prime est équipée de commutateurs magnétiques optiques révolutionnaires conçus pour durer 5 fois plus longtemps que la concurrence, offrant des temps de réponse fulgurants qui exploitent la puissance de la lumière. Les commutateurs Prestige OM s'actionnent à la vitesse de l'éclair pour permettre aux joueurs de battre la concurrence à la gâchette à chaque fois. De plus, tous les clics ne sont pas faits de la même manière. Le commutateur Prestige a été conçu pour offrir les clics les plus satisfaisants possibles. Sa conception unique utilise un noyau magnétique pour garantir que le 100 millionième clic gauche ou droit soit aussi croustillant que le tout premier.



Les performances sont standard. Les fonctionnalités sont en option. Les joueurs peuvent choisir parmi trois options en fonction de leur style de jeu : Prime, Prime+ et Prime Wireless.



Prime - Jouez comme un pro. Développée en collaboration avec les plus grands joueurs d'esports du monde, la souris Prime a une forme éprouvée pour un confort durable dans les plus hauts niveaux de jeu. Son facteur de forme léger ne pèse que 69 g pour réduire la fatigue de la main lorsqu'on la soulève. Une conception hyper durable peut résister à l'usure la plus intense, et une nouvelle finition matte texturée assure une prise en main antidérapante. Un capteur TrueMove Pro assure des performances de pro dans les esports, et la personnalisation embarquée facilite la sélection des paramètres.



Prime+ - Jouez comme un pro grâce aux options de personnalisation. La souris Prime+ reprend la forme éprouvée, le design hyper-durable et la nouvelle finition matte texturée, et ajoute une personnalisation intégrée complète qui ne nécessite aucun logiciel supplémentaire. Son facteur de forme léger ne pèse que 71 g et le capteur TrueMove Pro+ offre des performances esports professionnelles avec un capteur supplémentaire pour détecter la distance de décollage.



Prime Wireless - Jouez comme un pro avec la liberté du sans fil. La souris Prime Wireless reprend toutes les caractéristiques de la souris Prime, mais en sans fil, avec une batterie de premier ordre qui offre plus de 100 heures de jeu et une recharge rapide. Avec un poids de seulement 80 g, chaque composant a été soigneusement optimisé pour les jeux sans fil. Le capteur TrueMove Air offre des performances professionnelles avec un véritable suivi 1 à 1, et la personnalisation intégrée facilite la sélection des paramètres.



Gagner, c'est tout. Pour remporter des trophées de championnat, il faut que tous vos sens fonctionnent à plein régime. Et lorsqu'il s'agit de l'audio pour le jeu, le casque Arctis Prime s'appuie sur l'héritage primé de la franchise Arctis et présente un casque haute performance confortable et léger, testé au combat, qui offre le son haute fidélité caractéristique d'Arctis.



Arctis Prime - Co-développé avec des professionnels de l'esport ayant remporté des championnats, ce casque de rallye présente de tout nouveaux coussinets en similicuir isolant du bruit qui écrasent les bruits de fond, tandis que les pilotes audio haute fidélité offrent une séparation maximale des détails aux niveaux de jeu les plus élevés. L'Arctis Prime est doté d'une construction métallique légère et durable, d'un micro antibruit certifié Discord, d'un câble détachable de 3,5 mm et de commandes de volume et de sourdine sur le casque.



Les Prix :



- Prime - Amérique du Nord pour : 69.99 euros,

- Prime+ - Amérique du Nord pour : 89.99 euros,

- Prime Wireless - Amérique du Nord pour : 139.99 euros,

- Arctis Prime - Amérique du Nord à pour : 119.99 euros.



TECHPOWERUP