GIGABYTE annonce des ordinateurs portables de jeu équipés de la technologie AMD Ryzen.



À la veille de la sortie de la nouvelle génération d'ordinateurs portables de jeu professionnels AERO creator et AORUS équipés des GPU GeForce RTX 30, la marque leader mondiale de PC, GIGABYTE, est fière de dévoiler la toute nouvelle série d'ordinateurs portables de jeu de milieu de gamme : les ordinateurs portables GIGABYTE GAMING. Deux modèles sont présentés, les portables A5 et A7, conçus pour le multitâche. Au-delà du jeu, le portable A7 est le premier portable de jeu de milieu de gamme de GIGABYTE à être équipé de processeurs mobiles AMD Ryzen 5000H et de GPU NVIDIA GeForce RTX 30.







Alors que le COVID-19 continue de ravager les pays du monde entier, les villes sont à nouveau verrouillées et les gens sont à nouveau soumis à des restrictions de quarantaine. Le fait de travailler à distance, d'apprendre à distance et de rester à la maison signifie qu'une informatique innovante et accessible est nécessaire pour faire face aux changements. La série GIGABYTE GAMING cible les utilisateurs de la génération Z et du millénaire, en proposant des machines conçues pour être "multitâches" et répondre à plusieurs besoins à la fois, qu'il s'agisse d'apprentissage, de commerce, de jeu ou de création de contenu.



Capable de grandes performances, le GIGABYTE GAMING est idéal pour la vie quotidienne, le travail et le divertissement. Il présente des spécifications de produit polyvalentes : un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz et un large gamut de couleurs NTSC de 72 %, un DisplayPort externe 1+3 et trois emplacements prenant en charge jusqu'à 6 To d'espace de stockage. La série GIGABYTE GAMING est prête à offrir de hautes performances au marché de milieu de gamme.



Le point fort du lancement des nouveaux produits de GIGABYTE est l'ordinateur portable de jeu A7 de 17 pouces, très attendu par nos fidèles fans. L'ordinateur portable est équipé des processeurs mobiles AMD Ryzen 9 5900 HX, avec l'architecture Zen 3, qui peuvent fonctionner jusqu'à 8 cœurs et 16 threads. Cette mise à niveau améliore considérablement l'IPC et ses fréquences, jusqu'à supporter 3 slots de système de stockage, jusqu'à DDR4 3200 RAM (Maximum 64 Go) et la technologie Wi-Fi 6, permettant le multitâche à tout moment, partout.



Complété par un écran de jeu à taux de rafraîchissement de 144 Hz, les utilisateurs bénéficient d'une expérience sensationnelle en matière de jeu et de divertissement visuel. Grâce à la norme de gamme de couleurs large 72% NTSC et au contraste élevé, les couleurs sont plus authentiques et attrayantes, et l'écran affiche plus de couleurs et des détails plus fins. C'est un appareil irremplaçable pour les joueurs et les créateurs.



En termes de performances, outre les mises à niveau du CPU et du GPU, le A7 adopte le puissant système de refroidissement WINDFORCE et est doté de nombreux ports E/S, permettant de connecter jusqu'à trois écrans supplémentaires. En résumé, les ordinateurs portables de la série GIGABYTE GAMING sont vraiment les ordinateurs portables de choix "au-delà du jeu". Économiques et dotés de performances supérieures, les ordinateurs portables GIGABYTE sont désormais la norme en matière d'informatique mobile, ce qui en fait le premier choix pour le travail à distance et l'éducation, permettant aux joueurs de concilier travail et vie privée face à la pandémie mondiale.



Voici la fiche technique :







Les ordinateurs portables de jeu multifonctionnels de la série GIGABYTE GAMING sont désormais en vente.



TECHPOWERUP