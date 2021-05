COUGAR nous propose une nouvelle souris Gamers : La AIRBLADER Lightweight Gaming Mouse.



COUGAR présente la souris légère extrême AIRBLADER avec un corps ambidextre et un design compact pour les styles de prise en main par la griffe ou le bout du doigt. La souris COUGAR AIRBLADER est différente de la conception en nid d'abeille que prennent la plupart des souris légères. Elle utilise une large zone de conception creuse du centre à la queue et renforcée par un design industriel et une optimisation de la structure, ce qui donne une souris légère de seulement 62 grammes.























La COUGAR AIRBLADER utilise des micro-commutateurs mécaniques de haute qualité pouvant atteindre 50 millions de clics. La souris utilise également un encodeur de défilement de qualité gaming avec une durée de vie de 2 millions de cycles. Elle est dotée du système de tension BOUNCE-ON exclusif de COUGAR qui utilise un ressort métallique pour éliminer les rebonds aléatoires entre le bouton et le commutateur. Elle est dotée d'un câble Ultraflex et de patins en PTFE de qualité vierge à 100 % pour des glissements doux, sans effort et sans traînée. Enfin, cette souris de jeu est équipée d'un capteur PMW3390 de qualité gaming qui prend en charge jusqu'à 16000 DPI.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



VORTEZ