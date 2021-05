Nouveau pilote NVMe/SATA RAID pour les configurations AMD.



Quelques semaines après le pilote StoreMI qui débridait le nombre de lecteurs physiques utilisables et le nombre de lecteurs virtuels qu'il est possible de créer, AMD propose un nouveau pilote RAID pour les configurations basées sur un chipset de la marque et un processeur Ryzen (socket AM4) ou Ryzen Threadripper (socket TR4/sTRX4/sWRX8).







Comme d'habitude, ce pilote AMD RAID permet aussi bien de créer des grappes RAID composées de SSD NVMe ou SATA que des grappes RAID composées de disques durs SATA. Les modes RAID 0, RAID 1 et RAID 10 sont supportés. Le mode RAID 5 est également supporté mais uniquement depuis les CPU Ryzen Threadripper 3000 Series. Le lecteur RAID peut être le lecteur de démarrage ou un simple lecteur de données.



Cette nouvelle version du pack AMD RAID est numérotée 2.17.05.2306 et installe le pilote 9.3.0.00266 ainsi que l'application de configuration RAIDXpert2 9.3.0.00266. On peut aussi utiliser le pack F6 si le contrôleur de stockage n'est pas détecté lors de l'installation de Windows 10.



De nombreux bugs sont corrigés par cette mise à jour par rapport à la précédente version 2.09.28.009 (9.3.0.00206) d'octobre 2020. Citons par exemple l'amélioration de l'hibernation avec les disques durs, la correction d'écrans bleus, une meilleure lecture de la température des disques ou encore différents correctifs pour les données de monitoring SMART notamment pour les valeurs Power Hours et Power Cycle. AMD indique par ailleurs qu'il est maintenant possible de récupérer les informations SMART des lecteurs NVMe et SATA en ligne de commande par exemple avec la commande rcadm.exe -M -sg -o.



À noter que le pilote RAID pour Windows 7 n'a pas été mis à jour cette fois-ci.



Chipsets AMD supportés



- A300,

- A320,

- B300,

- B350,

- B450,

- TRX40,

- WRX80,

- X300,

- X370,

- X399,

- X470,

- A520,

- B550,

- X570.



Processeurs AMD supportés



- A Series 7th Gen,

- Ryzen 1000 Séries,

- Ryzen 2000 Séries,

- Ryzen 3000 Séries,

- Ryzen 4000 Séries,

- Ryzen 5000 Séries,

- Ryzen Threadripper 1000 Séries,

- Ryzen Threadripper 2000 Séries,

- Ryzen Threadripper 3000 Séries,

- Ryzen Threadripper PRO 3000 Séries.



Téléchargement pour Windows 10 64 bit (x64)



- Drivers AMD SATA/NVMe RAID 2.17.05.2306 WHQL (pilote + installateur + utilitaire RAIDXpert2) : Cliquez ICI,

- Drivers AMD SATA/NVMe RAID F6 9.3.0.00266 WHQL (pilote seul) : Cliquez ICI.



