Annonce du moniteur Philips 243B9H avec USB-C et webcam Windows Hello.



Les personnes qui travaillent devant un écran pendant de nombreuses heures, que ce soit à domicile ou au bureau, ont des besoins spécifiques pour rendre ces longues heures plus faciles et plus confortables. Les moniteurs Philips de la ligne B sont spécialement conçus pour répondre à ces besoins et à bien d'autres, répondant ainsi à un grand nombre de professionnels à la recherche d'un moniteur confortable, fiable et sûr. Les moniteurs Philips annoncent le dernier modèle de la ligne B, le 243B9H, avec un écran de 23,8 pouces (60,5 cm), une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 75 Hz.















La polyvalence de l'USB-C



Le Philips 243B9H est équipé d'un port USB-C. Celui-ci permet le transfert du signal vidéo (via le mode alternatif DisplayPort de l'USB-C) de l'ordinateur connecté au moniteur et, en même temps, l'USB Power Delivery jusqu'à 65 W pour charger un ordinateur portable connecté avec un seul et même câble. Le hub USB 3.2 à 3 ports intégré au moniteur assure un transfert de données à haut débit vers les périphériques connectés, tels que les disques durs externes ou les disques SSD.



Conçu pour les entreprises



Ce type de connectivité rend le nouveau Philips 243B9H facile à utiliser pour tous. Le moniteur présente également d'autres caractéristiques pour aider les professionnels, comme des haut-parleurs stéréo intégrés pour le multimédia et une webcam. Cette webcam pop-up offre une sécurité renforcée. Pratique et discrète, la webcam peut être facilement sortie pour les vidéoconférences et rentrée dans la lunette du moniteur lorsqu'elle n'est plus nécessaire.



De plus, la webcam est également équipée de capteurs avancés pour la reconnaissance faciale Windows Hello, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter avec des données biométriques, rendant ainsi le processus plus rapide et plus sûr. Les particuliers et les professionnels qui travaillent avec des données sensibles (ou qui recherchent un peu plus de confidentialité) apprécieront la sécurité supplémentaire qu'offre la Philips 243B9H.



Un ensemble complet



Le Philips 243B9H est également doté de technologies importantes pour atténuer l'inconfort causé par des sessions prolongées devant l'écran. Sa dalle IPS offre des angles de vision extra large de 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran sous presque tous les angles. En outre, il est également doté du mode Low Blue, de la technologie FlickerFree et du mode EasyRead, des technologies qui aident les yeux à rester en bonne santé et assurent le confort visuel.



Cette expérience visuelle est améliorée par le SmartErgoBase de Philips, un support de moniteur qui offre un confort d'affichage ergonomique combiné à une gestion des câbles. Le support offre un large éventail de réglages, notamment la hauteur, le pivotement, l'inclinaison et la rotation, ce qui permet de positionner l'écran en fonction des besoins des utilisateurs.



Disponibilité et prix



Le moniteur Philips 243B9H est maintenant disponible au prix de : 299.90 euros.



