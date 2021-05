MSI GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X et Ventus 3X en photo, 8GB GDDR6X confirmé, basé sur GA104.



Voici les premières photos de presse des prochaines cartes graphiques MSI GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X et MSI GeForce RTX 3070 Ti Ventus 3X. Les boîtes de ces cartes confirment que la configuration mémoire de la RTX 3070 Ti est de 8 Go GDDR6X. En regardant de près la photo de presse de la RTX 3070 Ti SUPRIM X, et en la comparant avec celles des RTX 3070 SUPRIM X et RTX 3080 SUPRIM X déjà lancées, nous constatons que la carte ressemble plus à la RTX 3070 SUPRIM X. Cela indiquerait que MSI réutilise le PCB et le design du refroidisseur de cette carte, ce qui signifie que la RTX 3070 Ti maximise probablement le silicium GA104, plutôt que d'être un GA102 fortement réduit.











Un GA104 au maximum signifierait 6 144 cœurs CUDA répartis sur 48 multiprocesseurs de streaming, 192 cœurs tenseurs, 48 cœurs RT, 192 TMU et 96 ROP. La puce dispose également d'une interface mémoire de 256 bits de large, dont nous savons maintenant qu'elle est capable de gérer la mémoire rapide GDDR6X. Outre l'augmentation significative de la bande passante de la mémoire, la RTX 3070 Ti pourrait également augmenter la vitesse d'horloge du GPU. NVIDIA estime probablement que ces changements sont suffisants pour concurrencer la Radeon RX 6800, qui surclasse la RTX 3070 dans les jeux sans traçage de rayon.



VIDEOCARDZ