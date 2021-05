Western Digital dévoile des solutions Flash embarquées compatibles UFS 3.1.



Lors de son événement Flash Perspective aujourd'hui, Western Digital Corp. a annoncé sa nouvelle plateforme flash embarquée pour le stockage flash universel (UFS) 3.1 afin de permettre de nouvelles applications dans les domaines de la téléphonie mobile, de l'automobile, de l'IoT, de l'AR/VR, des drones et d'autres segments émergents qui remodèlent notre façon de vivre, de travailler et de jouer.







Dans un monde de plus en plus mobile où l'on est toujours allumé, toujours connecté et toujours disponible, la plateforme UFS 3.1 unique de Western Digital, basée sur la spécification UFS 3.1 conforme au JEDEC, offre la vitesse, la fiabilité et la polyvalence des fonctionnalités sur lesquelles les clients comptent pour construire des solutions petites, fines et légères. En s'appuyant sur sa capacité d'intégration verticale pour optimiser la NAND, les microprogrammes, la conception des contrôleurs, les logiciels et les pilotes, Western Digital peut concevoir efficacement des solutions sur mesure pour une variété de marchés, notamment le mobile, l'IoT, l'automobile, et plus encore - tous tirant parti d'une architecture UFS 3.1 commune.



Établissant une nouvelle référence, cette nouvelle plateforme devrait permettre d'améliorer jusqu'à 90 % les performances d'écriture séquentielle, par rapport à sa génération précédente. Cette amélioration permettra de concrétiser le potentiel de vitesse de téléchargement de la 5G et du Wi-Fi 6, offrant une meilleure expérience lors de la consommation de fichiers multimédias riches tels que les vidéos 8K, ainsi que des performances améliorées pour des applications telles que la photographie en mode rafale.



" Nous ne faisons qu'effleurer aujourd'hui les services, technologies et appareils qui seront construits autour de la mobilité, mais une chose est claire, le stockage flash est au cœur de leur réussite ", a déclaré Huibert Verhoeven, vice-président senior de l'activité automobile, mobile et émergente, Flash Business, Western Digital. "Avec notre nouvelle plateforme UFS 3.1, nous ouvrons de nouvelles opportunités qui n'auraient jamais pu exister auparavant, et nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec nos clients pour les aider à concevoir, différencier et ajouter de la valeur à leurs solutions."



Western Digital a développé des produits basés sur cette plateforme, à commencer par sa nouvelle famille pour les applications mobiles et grand public, et travaille avec ses partenaires de l'écosystème matériel pour l'activer sur leurs prochaines solutions. L'entreprise prévoit de commercialiser ses produits au deuxième semestre 2021.



TECHPOWERUP