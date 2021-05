GIGABYTE nous propose une nouvelle alimentation : La GP-P1000GM.



L'alimentation pour PC Gigabyte P1000GM 80+ Gold délivre une puissance de 1000 Watts à votre PC Gaming. Son design 100 % modulaire vous permet de n''installer que les câbles nécessaires en fonction de vos usages afin de réduire l'encombrement et optimiser la circulation d'air.



















CONCEPTION ENTIÈREMENT MODULAIRE



Tous les câbles plats noirs sont de conception modulaire. N'installez que les câbles dont vous avez besoin pour réduire l'encombrement, augmenter le flux d'air et améliorer les performances thermiques du châssis.



CERTIFIÉ 80 PLUS GOLD







La certification 80 Plus Gold garantit une efficacité de 90 % à 50 % de charge. Une meilleure efficacité énergétique permet de réduire le gaspillage d'énergie, la chaleur et le bruit du ventilateur. Et avec la prise en charge des processeurs Intel, il permet d'économiser davantage d'énergie et d'argent.



CONDENSATEURS JAPONAIS DE HAUTE QUALITÉ







Les condensateurs principaux sont des condensateurs japonais de haute qualité, afin de produire des performances efficaces et d'assurer une plus grande fiabilité.



VENTILATEUR 120 MM À PALIER HYDRAULIQUE INTELLIGENT (HYB)







La vitesse du ventilateur est ajustée en fonction de la détection automatique de la puissance et s'arrête lorsque le système est inactif ou sous faible charge (moins de 20% de charge). Le ventilateur à palier hydraulique offre une durée de vie plus longue et plus stable.



RAIL UNIQUE +12V







Un seul rail +12V fournit la meilleure puissance de sortie, stabilité et compatibilité pour le matériel. Il offre le moyen le plus facile d'installer le câble d'alimentation. Et c'est la meilleure conception pour l'overclocking.



PROTECTION







Afin de garantir le fonctionnement stable du système informatique dans toutes les conditions, nous avons non seulement ajouté des modèles de protection tels que OCP, OTP, OVP, OPP, UVP et SCP, mais nous avons également assuré le fonctionnement stable de votre système grâce à la certification de sécurité de différents pays.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Elle sera disponible dans les sites E-Commerces à partir du 31 mai 2021.



Le prix est de : 199.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



GIGABYTE