Thermaltake ajoute 3 types de câbles riser PCI-Express 4.0 de 600mm de long.

Thermaltake ajoute 3 types de câbles riser PCI-Express 4.0 de 600 mm de long.



Thermaltake a annoncé la série "TT Premium PCI-E 4.0 Extender" de câbles riser PCI-Express 4.0 équipés d'un mécanisme de protection contre les interférences électromagnétiques utilisant un polymère conducteur.







Les câbles riser sont compatibles avec PCI-Express 4.0 qui peut faire ressortir les performances des dernières cartes graphiques. Il existe deux types de longueurs de câble, 600 mm et 300 mm, et un modèle de changement d'angle à 90 ° est disponible pour le modèle de 300 mm. Le câble est un câble plat, facile à manipuler même dans un petit boîtier, et il est équipé d'un blindage contre les interférences électromagnétiques en polymère conducteur. Il est également équipé d'un protecteur de câble qui permet de ne pas endommager le câble et d'éviter toute perte de signal.



- TT Premium PCI-E 4.0 Extender 600mm (Model: AC-059-CO1OTN-C1) : Cliquez ICI,

- TT Premium PCI- E 4.0 Extender 300mm (Model: AC-058-CO1OTN-C1) : Cliquez ICI,

- TT Premium PCI-E 4.0 Extender 300mm with 90 degree adapter (model number: AC-058-CO1OTN-C2) : Cliquez ICI.



THERMALTAKE