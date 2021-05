NZXT présente l'édition limitée du CRFT 08 H510 Valhalla.



NZXT présente son dernier châssis CRFT en édition limitée - le châssis CRFT 08 H510 Valhalla. NZXT et Ubisoft ont uni leurs clans pour créer un boîtier digne d'un conquérant viking. Le CRFT 08 H510 Valhalla de NZXT reprend les principaux éléments de conception du jeu Assassin's Creed Valhalla. Le châssis présente un logo Assassin's Creed éclairé par LED sur le panneau avant, des motifs uniques sur la garniture du panneau latéral et le panneau en verre trempé, ainsi que sur le panneau latéral plein du côté droit. Le NZXT CRFT 08 H510 Valhalla est livré avec un Eivor Shield Puck et un Broach Charm exclusifs.











Éléments CRFT de NZXT



Tout comme le boîtier CRFT 06 H510 Siege, le H510 Valhalla comporte un logo LED éclairé sur le panneau avant. Nous avons utilisé la variante Valhalla du logo Assassin's Creed pour cette itération du H510 de NZXT, donnant à ce boîtier un look unique à l'épopée viking.



Poème runique



La barre de câble présente un poème en runes de l'ère viking. Ce poème est la 77e stance du Hávamál, un livre compilant les poèmes nordiques. C'est l'une des stances les plus connues et les plus populaires et elle appelle les Vikings à l'aventure.



Puck et breloque Broach du bouclier Eivor



L'étui Valhalla CRFT 08 H510 est livré avec un palet exclusif conçu pour ressembler au bouclier d'Eivor avec une flèche amovible et une breloque inspirée de la broche. Ces objets sont censés évoquer le clan d'Eivor et représenter l'élément communautaire du jeu.



Caractéristiques du NZXT H510



- Barre de gestion des câbles iconique et panneau latéral en verre trempé ininterrompu.

- Connecteur USB-C compatible USB 3.1 Gen2 sur le panneau avant.

- Kit de routage des câbles avec canaux et sangles préinstallés.

- Deux ventilateurs Aer F120mm et filtre amovible sur l'entrée du PSU

- Support amovible conçu pour les radiateurs jusqu'à 280 mm.



Prix et disponibilité



L'édition limitée du châssis NZXT CRFT 08 H510 Valhalla est disponible exclusivement sur NZXT.com au prix de 249.99 Dollars.



