Pilote NVMe 2.1.18 pour les SSD Crucial et Micron.



Six mois après la version 2.1.17, Micron propose un nouveau pilote NVMe PCIe Device Driver, logiquement numéroté 2.1.18, pour l'ensemble des SSD Crucial et Micron supportant la norme NVMe.







Si la précédente mise à jour ajoutait le support des spécifications NVMe 1.3, il faut cette fois-ci se contenter d'une correction de bug avec le mode hibernation, de nouveaux certificats numériques, mais aussi du support de nouveaux SSD qui n'ont pas encore été annoncés par le constructeur et qui ont pour nom de code Raven Max et Raven Pro.







D'après certains utilisateurs qui ont testé les précédentes versions, les performances du SSD sont légèrement meilleures avec ce pilote NVMe propriétaire par rapport au pilote NVMe natif de Windows. En revanche, pour d'autres, la stabilité n'est pas toujours an rendez-vous. Donc c'est à voir en fonction de chaque configuration.



Ces drivers sont compatibles avec Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 et 2019 (64 bit uniquement).



SSD Crucial compatibles avec le pilote NVMe



- P1,

- P2,

- P5.



SSD Micron compatibles avec le pilote NVMe



- 2100AI,

- 2100AT,

- 2200,

- 2210,

- 2300,

- 7100,

- 7300 MAX,

- 7300 PRO,

- 9100,

- 9200 ECO,

- 9200 MAX,

- 9200 PRO,

- 9300 MAX,

- 9300 PRO.



Téléchargement



- Drivers NVMe 2.1.18.0 WHQL pour les SSD Crucial : Cliquez ICI,

- Drivers NVMe 2.1.18.0 WHQL pour les SSD Micron : Cliquez ICI.



