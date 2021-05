BIOSTAR dévoile la carte mère B560M-SILVER.



BIOSTAR, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce aujourd'hui la carte mère B560M-SILVER conçue pour faire fonctionner les processeurs Intel Rocket Lake-S de 11e génération. Basée sur le chipset Intel B560, la carte mère B560M-SILVER est le meilleur choix pour les jeux occasionnels et la création de contenu. Avec un ensemble de technologies de pointe comme le support PCIe 4.0 et le WiFi 6, elle excelle dans toutes les tâches qui lui sont confiées. Une esthétique attrayante associée à une configuration riche en fonctionnalités font de la carte mère B560M-SILVER un choix évident pour les consommateurs. Capable d'exécuter jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4 sur 4 emplacements DIMM à double canal avec une vitesse d'horloge de boost pouvant atteindre 4000+(OC) en cas d'overclocking.







La carte mère est conçue pour tous les usages, elle prend en charge le meilleur matériel dans de nombreuses tâches à haute performance. Alimentée par la technologie Digital PWM de BIOSTAR, elle augmente considérablement l'efficacité du système et la fiabilité du matériel et offre des performances transitoires plus rapides. Des fonctions telles que Dr. Mos aident les utilisateurs à établir des valeurs d'overclock fluides tandis que les connecteurs d'alimentation robustes exclusifs de BIOSTAR assurent la stabilité et la fiabilité de l'alimentation.







Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP