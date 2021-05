AOC élargit son écosystème de jeu avec des claviers, souris et tapis de souris mécaniques.



AOC, élargit sa nouvelle catégorie de produits d'accessoires de jeu, qui a été lancée en mars avec les deux casques GH200 et GH300. Aujourd'hui, la gamme est encore perfectionnée avec de nouveaux périphériques de jeu : souris, claviers mécaniques et à toucher mécanique et tapis de souris. Les nouveaux produits sont organisés en trois segments afin de répondre aux besoins de différents types d'utilisateurs : la série AGON 700 pour les esports de compétition, la série 500 de niveau intermédiaire et la série 200 d'entrée de gamme. Les nouveaux accessoires sont une ouverture à l'expansion de la catégorie avec plus de produits dans un avenir proche.







Les joueurs savent que pour prendre le dessus sur le champ de bataille compétitif, non seulement les compétences mais aussi le bon équipement sont cruciaux pour réussir. Les moniteurs de jeu AOC avec des taux de rafraîchissement élevés et de faibles temps de réponse fournissent un retour visuel rapide afin que les joueurs puissent réagir promptement. Avec les nouveaux ajouts au portefeuille d'AOC, les joueurs seront en mesure de construire un écosystème de jeu presque complet, qui leur permet d'être sans entrave avec leurs entrées et de voir leurs actions traduites dans le monde du jeu aussi précisément et rapidement que possible.











Claviers de jeu de qualité supérieure



Le clavier haut de gamme AGON AGK700, doté de 115 touches programmables, est équipé de commutateurs Cherry MX bleu/rouge de haute qualité pour un meilleur retour auditif et tactile. Il est doté de la fonction n-key rollover (aucune limite de pression simultanée sur les touches) et de la fonction 100% anti-ghosting pour une expérience de jeu ininterrompue. Le corps en aluminium de l'AGK700 est robuste pour les compétitions à haute énergie.



Des touches macro dédiées permettent au clavier de contrôler les modes de jeu (RTS, FPS, Racing) et l'éclairage RVB de certains moniteurs AGON, réunissant ainsi tout l'écosystème AGON. La synchronisation des lumières permet à l'ensemble de l'installation, du moniteur à la souris, en passant par le clavier et le tapis de souris, de pulser des couleurs à l'unisson. L'AGK700 est également équipé d'un repose-poignets magnétique et détachable avec une finition en cuir pour une sensation de qualité supérieure. La fonction de passage USB ajoute un port USB facilement accessible directement sur le bureau pour connecter d'autres périphériques et dispositifs.



Le GK500 de milieu de gamme, avec ses 104 touches programmables, est équipé de commutateurs mécaniques Outemu Red/Blue, de la fonction n-key rollover et de la fonction 100% anti-ghosting. Le GK500 est également compatible avec le Light FX d'AOC et peut être synchronisé avec les moniteurs. L'AGK700 et le GK500 sont tous deux fournis avec un jeu supplémentaire de touches W, A, S, D et un câble USB tressé avec un connecteur plaqué or. Pour les deux modèles, les profils de clavier peuvent être enregistrés dans la mémoire embarquée à l'aide du logiciel G-Tools, et modifiés directement sur le clavier par la suite sans utiliser le logiciel. La disponibilité des variantes de commutateur bleu ou rouge pour les claviers mécaniques GK500 et AGK700 peut varier selon les pays.



Le clavier de jeu d'entrée de gamme GK200 est équipé de commutateurs à membrane offrant une sensation de "clavier mécanique". Il est résistant aux déversements, de sorte que les joueurs se sentiront en sécurité s'ils renversent accidentellement leur boisson préférée dans le feu de l'action. Le GK200 est également équipé d'effets lumineux arc-en-ciel pour plus de style, et pour un confort accru pendant les longues sessions de jeu, il est livré avec un repose-poignets amovibles.



Souris de jeu haute précision



La nouvelle gamme de périphériques d'AOC comprend également des souris de jeu en trois variantes, toutes dotées de capteurs optiques Pixart de haute qualité. Ces trois souris prennent en charge un taux d'échantillonnage de 1000 Hz et un taux d'interrogation de 1 ms. L'AGM700 et la GM500 peuvent également synchroniser leur éclairage RVB avec les claviers des séries 500/700 et certains moniteurs AGON. Les deux souris sont livrées avec un câble USB tressé de 1,8 m et un connecteur plaqué or.



La souris haut de gamme AGM700 d'AOC est une souris pour droitiers dont les caractéristiques permettent une personnalisation accrue. Le capteur Pixart 3389 est capable d'une résolution de 16000 DPI réels, d'une vitesse de suivi de 400 pouces/seconde et d'une accélération de 50 g pour correspondre aux mouvements rapides des joueurs de compétition. Le poids de la souris peut être ajusté avec précision grâce aux cinq poids inclus (5 g par unité) pour obtenir une ergonomie optimale. Pour une durabilité accrue, des commutateurs Omron de haute qualité, avec une durée de vie de 50 millions de frappes, sont intégrés dans les boutons gauche et droit.



Le GM500 d'AOC est ambidextre (adapté aux gauchers et aux droitiers) et dispose d'un capteur Pixart 3325 prenant en charge une résolution de 5000 DPI réels, une vitesse de suivi de 100 pouces/seconde et une accélération de 20 g pour pouvoir suivre des mouvements précis et rapides. Le GM500 utilise également des commutateurs Omron durables. Les huit boutons du GM500 sont programmables, grâce aux G-Tools d'AOC.



La GM200 d'AOC est une souris pour droitiers avec six boutons et un capteur Pixart 3519 (4200 DPI réels, 48 IPS et 10 g). Pour plus de précision, le bouton DPI toggler permet de basculer rapidement entre 800-1600-2400-4200 DPI.



Une base solide



Le tapis de souris AMM700 accompagne les claviers et souris de la série AGON et complète l'ensemble. La surface en tissu micro-texturé facilite les mouvements et offre une surface de suivi précise pour les souris de jeu, tandis que la base en caoutchouc antidérapante veille à ce que le tapis de souris ne bouge pas de manière involontaire. Les LED RVB environnantes peuvent être personnalisées avec 4 effets lumineux, et peuvent être synchronisées avec les autres périphériques/moniteurs AOC via le logiciel G-Tools.



Avec les nouveaux périphériques de jeu AOC, AOC perfectionne son écosystème de jeu pour créer des configurations de jeu plus complètes et mieux alignées, tout en amenant l'expérience de jeu à un tout nouveau niveau. Gardez les yeux ouverts pour des produits de jeu encore plus excitants de la part d'AOC !



G-Tools



Pour la personnalisation des boutons de la souris et du clavier, l'enregistrement et la gestion des macros, la personnalisation des effets RVB et la synchronisation des effets lumineux entre appareils, AOC a développé son propre logiciel : G-Tools. Ce logiciel sera disponible pour les séries 500 et 700. Certains modèles AGON sont également compatibles avec ce logiciel.



Disponibilité et prix



Ces nouveaux claviers et souris d'AOC seront disponibles à partir du 21 juillet 2021, les prix sont indiqués ci-dessous.



- Clavier GK200 : 39,90 euros,

- Clavier GK500 : 74.90 euros,

- Clavier AGK700 : 179.90 euros,

- Souris GM200 : 21.90 euros,

- Souris GM500 : 29.90 euros,

- Souris AGM700 : 54.90 euros.



TECHPOWERUP