Alphacool dévoile les waterblocks Eisblock Aurora pour la Sapphire Nitro+ et EVGA XC3.



L'Alphacool Eisblock Aurora GPX pour les cartes graphiques AMD RX 6800 Nitro+ et NVIDIA RTX 3080/3090 XC3 Ultra Gaming est un redéveloppement complet des refroidisseurs de cartes graphiques Alphacool précédents. Aucun compromis technique n'a été fait, mais tout le savoir-faire technique a été intégré dans le développement et la mise en œuvre.











Le flux d'eau à l'intérieur du refroidisseur a également été optimisé. Tous les composants importants, tels que les transformateurs de tension et la mémoire, sont désormais nettement mieux refroidis et plus efficacement par l'eau. Tout cela garantit une augmentation significative des performances de refroidissement. Le design est également nouveau ! Le refroidisseur Eisblock Aurora GPX-A RX 6800 Nitro+ a été conçu pour que l'éclairage soit plus important que les modèles précédents. Les LED RVB numériques adressables sont intégrées directement dans le bloc de refroidissement et courent tout le long de celui-ci. L'effet est un éclairage de l'ensemble du bloc de refroidissement. Les LED RVB utilisées ici donnent au refroidisseur sa propre touche visuelle.











Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800 Nitro+ avec Backplate



Données techniques du refroidisseur :



- L x l x B : 143 x 260 x 24,5 mm,

- Matériau du refroidisseur : Cuivre nickelé,

- Matériau du dessus : Acétal Épaisseur,

- des ailettes de refroidissement : 0,6 mm,

- Filetages : 4x G1/4",

- Illumination : LEDs RVB numériques,

- Connecteur d'alimentation DEL RVB numériques : JST 3 broches,

- Alimentation des DEL RVB numériques : 5 V.



Caractéristiques techniques de la plaque arrière :



- L x l x l : 118 x 260 x 6 mm,

- Matériau : Aluminium,

- Couleur : Noir.



Liste de compatibilité :



- Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 OC 16G, 16384 Mo GDDR6.



Le prix est de : 134.99 euros.



Pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP