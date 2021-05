BitFenix dévoile le kit Enso Mesh 4 ARGB et Spectre ARGB SE.



Le ENSO MESH est le dernier-né de la série de châssis ENSO. L'ENSO MESH ne présente pas seulement le concept BitFenix de PC de beauté simple avec la dernière technologie de LED RGB adressable AURA SYNC 3 broches, mais offre également les meilleures performances de refroidissement avec sa conception frontale en mesh haute densité. Le cœur de l'ENSO MESH est son design épuré, bien équilibré entre une structure intérieure parfaitement organisée et un design extérieur épuré. Il est complété par un panneau latéral en verre trempé et par les derniers effets d'éclairage RVB, qui mettent en valeur les lignes nettes et discrètes de la façade en maille haute densité.







Le concept de design épuré est bien équilibré entre une structure intérieure parfaitement organisée et un design extérieur épuré. Il est complété par un panneau en verre trempé transparent de 4 mm sur le côté et un éclairage RVB adressable entourant la façade en mailles haute densité. Le BitFenix ENSO MESH présente le nouvel éclairage RGB de BitFenix. L'éclairage RGB adressable permet d'utiliser plusieurs couleurs de LED dans une zone au lieu d'une couleur statique à la fois. Il est alimenté par un contrôleur intégré (compatible avec les produits BitFenix 3.0, adressables, RGB) offrant des couleurs uniques pour s'adapter à différents systèmes, mais aussi différents modes arc-en-ciel.







Magnifique éclairage ARGB brillant à travers des mailles fines 4x ventilateurs ARGB (3 broches 5 V) préinstallés

Cette édition spéciale est livrée avec 4 ventilateurs ARGB (3 broches 5 V) préinstallés. Le magnifique éclairage ARGB qui brille à travers la façade à mailles fines et le panneau latéral en verre trempé transparent offrent un excellent équilibre entre les performances et l'esthétique de sa catégorie.



Nouveau contrôleur BitFenix 6+6



Les ventilateurs ARGB inclus et l'éclairage peuvent être facilement personnalisés avec le nouveau contrôleur 6+6 préinstallés dans le châssis. Avec 60 modes d'éclairage différents disponibles dans le contrôleur, vous pouvez être sûr de trouver plusieurs modes qui correspondent à votre esthétique. L'ensemble du contrôleur peut être contrôlé à l'aide d'un seul bouton sur le châssis ou peut être connecté à la carte mère pour un contrôle encore plus étendu de l'éclairage.



Si vous préférez contrôler l'éclairage des ventilateurs par le biais d'un logiciel et synchroniser les ventilateurs, et d'autres périphériques tels que la carte mère/carte graphique/souris et clavier pour un éclairage plus attrayant, il prend en charge plusieurs logiciels de contrôle ARGB de carte mère tels que, ASUS AURA SYNC, MSI MISTIC LIGHT SYNC, GIGABYTE RGB Fusion 2.0 et ASRock POLYCHROME RGB.



Panneau latéral en verre trempé de 4 mm, transparent



L'ENSO MESH est livré avec un panneau latéral en verre trempé de haute qualité d'une épaisseur de 4 mm. Le panneau en verre trempé est transparent, ce qui permet de jeter un coup d'œil à l'intérieur du boîtier et de mettre en évidence les composants principaux éclairés en ARGB.



Intérieur propre avec espace de gestion des câbles de 23 mm derrière le plateau de la carte mère



L'ENSO MESH est livré avec un cache pour le bloc d'alimentation et jusqu'à deux disques durs en dessous, tandis que trois disques durs SSD peuvent être fixés à l'arrière du plateau de la carte mère, ne laissant apparaître que la carte mère, les cartes graphiques et la solution de refroidissement à travers le panneau en verre trempé. L'espace de gestion des câbles de 23 mm derrière le plateau de la carte mère permet de gérer les câbles proprement. Avec les plateaux de lecteur hors du chemin, l'ENSO MESH offre beaucoup d'espace pour les cartes graphiques d'une longueur allant jusqu'à 340 mm.



Capacité thermique



Pour refroidir les composants, une maille haute densité sur le panneau avant a offert une admission fluide. ENSO MESH supporte jusqu'à deux ventilateurs de 140 mm ou un radiateur de 280 mm ou 360 mm à l'avant, tandis qu'un ventilateur ou un radiateur de 120 mm à l'arrière et jusqu'à deux ventilateurs de 120 mm dans la partie supérieure expulsent l'air chaud. ENSO supporte également un refroidisseur d'air pour CPU d'une hauteur maximale de 160 mm.



Ingénierie du refroidissement



ENSO MESH ne compromet pas le design épuré du panneau frontal Mesh. La maille haute densité a fourni plus de dix mille trous avec une fonction amovible magnétique. Le design intérieur épuré ne crée aucune interférence avec le flux d'air soufflant directement sur le GPU, ce qui permet non seulement de refroidir le GPU mais aussi de lui fournir un flux d'air plus concentré. La fermeture et la propreté de l'enveloppe du bloc d'alimentation permettent à ENSO MESH d'avoir deux chambres individuelles. Cela permet à tous les composants d'avoir une section de refroidissement individuelle. Et les mousses douces complétées par le verre trempé enferment le bruit à l'intérieur. Le filtre à poussière en maille offre une performance de refroidissement extrême.



Nettoyage facile grâce aux filtres à poussière amovibles



Pour garder l'intérieur de l'ENSO MESH sans poussière, plusieurs filtres sont placés autour du boîtier. Les filtres avant et supérieur sont fixés par des aimants et peuvent être facilement retirés pour les nettoyer. L'ENSO MESH dispose également de filtres PSU BitFenix Sideway amovibles dans la partie inférieure, permettant ainsi aux utilisateurs de retirer facilement le filtre PSU sans avoir à soulever ou déplacer le boîtier.



Kit Spectre ARGB SE



La célèbre série de ventilateurs BitFenix Spectre accueille un nouveau membre dans la famille avec l'introduction des tout nouveaux ventilateurs BitFenix Spectre ARGB SE. Adoptant un design simple et élégant pour correspondre à l'esthétique moderne, le Spectre ARGB SE adopte les améliorations aérodynamiques du dernier modèle, mais offre un meilleur flux d'air à un niveau sonore plus faible. Huit LED RVB adressables individuellement, dotées de la technologie TriBrightTM LED, illuminent le ventilateur de couleurs vives et éclatantes qui peuvent être contrôlées avec le contrôleur inclus dans 60 modes différents ou peuvent être facilement branchées sur la carte mère pour être contrôlées avec l'éclairage ASUS AURA SYNC, ASrock Polychrome RGB, Gigabyte Fusion ou MSI Mystic.



Technologie LED TriBright



Le Spectre SE RGB adressable est doté de la technologie LED TriBright connue de nos bandes LED RGB adressables Alchemy 3.0, offrant ainsi une plus grande saturation des couleurs, une luminosité accrue et une durée de vie plus longue. De plus, la lumière est diffusée plus uniformément, ce qui permet de projeter des ombres plus douces et d'augmenter l'effet d'éclairage global.



Pas de date ni de prix pour le moment.



