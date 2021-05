MAINGEAR lance le nouvel ordinateur portable ELEMENT Lite équipé d'un processeur Intel de 11e génération et de la carte graphique Iris Xe.



MAINGEAR - un intégrateur de systèmes PC primé, spécialisé dans les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail pour joueurs - lance aujourd'hui le MAINGEAR ELEMENT Lite, un ordinateur portable 15" ultra-premium conçu en collaboration avec Intel. Doté de la carte graphique Intel Iris Xe et d'un processeur Intel Core i7 de 11e génération, le MAINGEAR ELEMENT Lite associe un matériel de nouvelle génération à un châssis en alliage d'aluminium usiné élégant et minimal pour un maximum de puissance, de vitesse et de portabilité. Le nouveau MAINGEAR ELEMENT Lite est l'ordinateur portable Windows parfait pour le travail et les loisirs en déplacement.















Conçu et réalisé en collaboration avec Intel, ce PC portable sans compromis est équipé d'un processeur Intel Core i7-1165G7 cadencé à 2,8 GHz avec une fréquence turbo maximale de 4,7 GHz sur 4 cœurs / 8 threads. Les cartes graphiques Intel Iris Xe intégrées facilitent l'affichage multimédia, la création de contenu et même les jeux légers. Les systèmes ELEMENT Lite peuvent être équipés de 16 Go de mémoire DDR4 et jusqu'à 2 To de stockage SSD NVMe PCI-E Gen4 M.2 remplaçable par l'utilisateur. MAINGEAR a optimisé le ELEMENT Lite pour qu'il offre des performances et un refroidissement exceptionnels dans son châssis sans sacrifier l'autonomie de la batterie ou la possibilité de mise à niveau. Il ne pèse que 1,65 kg et mesure 14,9 mm d'épaisseur, ce qui en fait l'ordinateur portable le plus fin que MAINGEAR ait jamais proposé.



" Après notre partenariat fructueux avec Intel en 2019 pour lancer l'ordinateur portable gaming ELEMENT original, nous avons à nouveau uni nos forces pour le ELEMENT Lite, un ordinateur portable ultra-rapide et ultra-portable ", a déclaré Wallace Santos, fondateur et PDG de MAINGEAR. " Le MAINGEAR ELEMENT Lite est notre ordinateur portable le plus impressionnant et le plus polyvalent à ce jour ! Il est léger mais très performant, avec suffisamment de puissance pour gérer les charges de travail difficiles et les jeux en déplacement."



L'ELEMENT Lite offre aux utilisateurs une liberté de création inégalée, à tout moment et en tout lieu. Au-delà de sa capacité à supporter des charges de travail lourdes, le ELEMENT Lite dispose d'une multitude de ports et d'options de connectivité haut de gamme. Les unités sont équipées de plusieurs ports Thunderbolt 4 et USB 3.2 Gen 3, d'une entrée casque/micro et d'une sortie HDMI. Bluetooth 5.1 et WiFi 6 garantissent une expérience sans fil sans faille, avec un déverrouillage rapide et mains libres disponible grâce à la prise en charge de Windows Hello et à un capteur de temps de vol. Un quadruple réseau de microphones capture la voix de l'utilisateur avec un minimum de bruit de fond pendant les appels ou les jeux, qui peut également commander facilement l'assistant Amazon Alexa intégré. Un écran IPS 1080p de 15,6 pouces offre en outre une luminosité adaptative et une amélioration du contraste qui s'ajuste dynamiquement en fonction de l'environnement de l'utilisateur.



MAINGEAR ELEMENT Lite Caractéristiques et spécifications :



- Écran tactile IPS 15,6" 1920x1080 60Hz,

- 14,9 mm d'épaisseur,

- 3,64 Lbs (1,65 kg),

- 355 mm x 230 mm x 14,9 mm Dimensions (LxPxH),

- Jusqu'à Intel Core i7 1165G7 2,8 GHz,

- Graphique Intel Iris Xe,

- Jusqu'à 16 Go de mémoire DDR4,

- Configurable Jusqu'à 2 To d'espace de stockage SSD NVMe,

- Clavier à membrane, rétroéclairé à membrane,

- Pavé tactile Microsoft Precision en verre,

- Châssis en alliage d'aluminium usiné,

- Jusqu'à 16 heures de lecture vidéo FHD locale à 150 nits,

- Prise casque/micro (compatible iPhone),

- 2 ports Thunderbolt 4/USB-C,

- 2 ports USB 3.2 Gen 3 (Type A),

- Sortie HDMI,

- Verrouillage Kensington NanoSavor,

- WiFi 6 AX201 160 MHz,

- Bluetooth 5.0,

- Quadruple réseau de microphones,

- Capteur de lumière ambiante,,

- Capteur de temps de vol

- LED infrarouge,

- Webcam HD,

- Prise en charge de Windows Hello,

- Assistant vocal personnel Amazon Alexa,

- Assistant de support et de pilotes Intel,

- Garantie 100% sans bloatware.



Le MAINGEAR ELEMENT Lite se vend à partir de 1 399 Dollars et peut être acheté dès maintenant sur MAINGEAR.com.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



