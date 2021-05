Le patron de Microsoft annonce la "prochaine génération de Windows" "très bientôt".



Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a pris la parole à la conférence Build pour annoncer "une annonce imminente" sur la "prochaine génération de Windows". Le PDG de Microsoft a déclaré que nous devrions nous attendre à des nouvelles sur une expérience Windows remaniée qui vise à être "l'une des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie pour débloquer une plus grande opportunité économique pour les développeurs et les créateurs". Il n'y a pas eu de mot sur la date à laquelle nous pouvons nous attendre à une telle annonce - ou même au déploiement disponible d'une telle version de Windows - mais étant donné que cela a été fait pendant la conférence Build, il est logique que nous n'en entendions pas parler avant la fin de la conférence.











On s'attend à ce que cette "nouvelle génération de Windows" s'accompagne d'une expérience remaniée de la boutique Windows - dont nous savons déjà que Microsoft a fait sa priorité ces derniers temps. Dans le même temps, la nouvelle version de Windows pourrait être dotée d'une interface radicalement nouvelle et esthétique, la poussant davantage dans l'espace de rendu numérique vers lequel nous nous dirigeons lentement.



Une vidéo du patron de Microsoft : Cliquez ICI.



Quel que soit le contenu de cette mise à jour, selon Satya Nadella, nous n'aurons pas à attendre trop longtemps.



TECHSPOT