GIGABYTE lance la carte graphique AORUS Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, fabricant leader de matériel de jeu haut de gamme, annonce aujourd'hui la carte graphique GIGABYTE WATERFORCE - AORUS Radeon RX 6900 XT XTREME WATERFORCE WB 16G. La carte graphique AORUS WATERFORCE combine le dernier GPU Radeon RX 6900 XT et la technologie AORUS de détection des fuites, en attente de brevet. C'est le meilleur choix pour les systèmes de refroidissement par eau haut de gamme.



La carte AORUS Radeon RX 6900 XT XTREME WATERFORCE WB 16G est conçue avec la technologie de "détection des fuites" en attente de brevet. Le circuit de détection des fuites intégré couvre l'ensemble du raccord et du bloc d'eau et peut alerter rapidement les utilisateurs par une lumière clignotante au premier signe de fuite, afin que les utilisateurs puissent traiter la fuite rapidement et éviter tout dommage supplémentaire au système.











L'AORUS WATERFORCE WB est idéal pour ceux qui souhaitent construire des systèmes de refroidissement liquide à boucle ouverte. GIGABYTE est spécialisé dans les solutions de refroidissement thermique. L'espacement optimal des canaux entre les micro ailettes permet d'améliorer le transfert de chaleur du GPU grâce à des flux d'eau stables. Les micro ailettes en cuivre conçues en creux raccourcissent également le chemin de conduction de la chaleur depuis le GPU, de sorte que la chaleur puisse être transférée rapidement vers la zone du canal d'eau.



GIGABYTE fournit une qualité professionnelle assemblée en usine, un éclairage RGB Fusion 2.0, une plaque arrière métallique de protection et des composants certifiés ULTRA DURABLES. Toutes ces caractéristiques font des cartes graphiques AORUS WATERFORCE le meilleur choix.



Si l'utilisateur remplace la carte graphique refroidie par air par le kit de refroidissement par eau d'un tiers, en plus d'augmenter le risque d'endommagement de la carte graphique, la garantie sera également perdue. Le bloc d'eau installé par GIGABYTE a été conçu et testé par des professionnels pour dissiper avec précision la chaleur générée par la carte graphique. Il a une meilleure efficacité de dissipation de la chaleur que les kits tiers.



Nous voulons que vous fassiez l'expérience du meilleur service que vous ayez jamais eu. C'est pourquoi, en plus de notre garantie standard de 3 ans, nous souhaitons vous offrir gratuitement une année supplémentaire de protection pour votre carte graphique. Vous pouvez bénéficier d'une garantie de 4 ans en vous enregistrant sur le site dans les 30 jours suivant votre achat.



