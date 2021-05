CASEKING nous propose : La Noblechairs The Elder Scrolls Online Edition.







Fauteuil de bureau et de jeu haut de gamme de noblechairs, cuir PU noir, rembourrage confortable en mousse froide, ergonomie supérieure grâce aux possibilités de réglage, roulettes de 60 mm, supports jusqu'à 150 kg.



















Dossier et assise élargis



La série HERO est la plus grande chaise de jeu de noblechairs à ce jour. Non seulement le dossier a été élargi et est plus long, mais l'assise et les accoudoirs ont également été agrandis par rapport aux autres modèles, de sorte qu'ils s'intègrent dans l'image globale du fauteuil plus grand. Le polymère à mémoire de forme de l'appui-tête, associé au rembourrage confortable de grande surface en mousse froide, garantit un confort optimal.



- Accoudoirs plus larges,

- Siège plus large,

- Dossier plus grand.



Conception de The Elder Scrolls Online



Entrez dans le monde de Tamriel comme vous ne l'avez jamais fait auparavant avec noblechairs. Le légendaire Ouroboros de l'ESO est brodé de surpiqûres dorées sur l'appui-tête en mousse à mémoire de forme, parfaitement assorti à la combinaison de cuir PU noir et or de l'ensemble du fauteuil. Des panneaux latéraux brodés avec le logo de noblechairs en caractères Daedric complètent l'avant de la chaise, tandis que l'arrière présente les trois factions sous le logo de The Elder Scrolls Online.



- Embossé The Elder Scrolls Online Ouroboros,

- logo de noblechairs en sigles daedriques,

- Logos de faction surdimensionnés du Dominion Aldmeri, de l'Alliance Dagger's Fall et du Pacte du cœur d'ébène.



Design ergonomique



En collaboration avec les partenaires de l'équipe professionnelle d'eSports de renommée mondiale de noblechairs, le HERO a été conçu spécialement pour les longues sessions de jeu. Une ergonomie optimisée, où le confort sur une longue période est la priorité absolue, est ici cruciale. Le design spécial du dossier est adapté à la forme naturelle du dos et procure à la fois soulagement et confort.



- L'appui-tête en mousse à mémoire de forme s'adapte à la forme de la tête de chacun.

- Le design général de la chaise est adapté à la forme naturelle du dos.

- Soutien lombaire et mécanisme de basculement à réglage individuel.



Matériaux de qualité supérieure



Les composants utilisés dans les chaises nobles ont été continuellement améliorés. Dans le cas de HERO, ils sont fabriqués avec des matériaux de première qualité qui garantissent non seulement le confort, mais aussi une valeur durable.



- Cadre robuste en acier.

- Rembourrage étendu en mousse froide pour un soutien parfait du corps.

- Certifié comme siège de bureau selon la norme DIN EN 1335.



Faux cuir en PU avec un design étonnant



Notre cuir PU premium de 1,5 mm d'épaisseur, 100% végétalien, est la surface parfaite pour notre édition spéciale. Inspirée de l'univers de The Elder Scrolls Online, cette édition spéciale incarne le monde de Tamriel avec ses trois factions et ses personnages daedriques.



- Durable, facile à nettoyer, hydrofuge et respirant.

- 1,5 mm d'épaisseur et 100% cuir PU végétalien.

- Éléments de style inspirés de The Elder Scrolls Online.



La position assise parfaite pour chaque utilisateur



Le réglage en hauteur, associé à notre confortable mécanisme de "bascule", offre une amplitude de mouvement qui vous permet de trouver la position parfaite. Grâce au réglage de la fonction de bascule jusqu'à 11° et à la possibilité de régler le dossier de 90° à 125°, il est possible de jouer, regarder ou travailler confortablement à tout moment.



- Réglage rapide et confortable du dossier.

- Hauteur du siège réglable.

- Dossier réglable de 90° à 125.



Grands accoudoirs 4D réglables



Les accoudoirs 4D extra-larges de la série HERO offrent de multiples options de personnalisation pour chaque utilisateur. Nos accoudoirs en polyuréthane réglables dans quatre directions offrent une surface subtilement texturée qui permet de trouver un équilibre entre le confort et la bonne prise en main pour les sessions de jeu les plus intenses.



- Hauteur, profondeur, distance au siège et angle réglables.

- Surface élargie pour un confort optimal.

- Matériau texturé pour une prise en main particulière.



Base robuste en aluminium



Fabriqué en aluminium thermolaqué, résistant à la corrosion. Le HERO est équipé de cinq roulettes de haute qualité qui assurent un déplacement souple et silencieux sur tous les types de sols. Le résultat final est une base de haute qualité qui constitue une base solide pour la série HERO.



- Supporte un poids allant jusqu'à 150 kg.

- Ressort à gaz puissant de classe de sécurité 4.

- Fabriqué en aluminium solide mais léger.

- Roulettes en nylon de 60 mm avec revêtement en polyuréthane (PU).



Détails techniques :



Spécifications de hauteur



- Hauteur totale (avec la base) : environ 127,5 - 135,5 cm,

- Hauteur du siège (avec la base) : environ 46,5 - 54,5 cm,

- Hauteur du dossier : environ 89 cm,

- Largeur intérieure du dossier : environ 32,5 cm,

- Largeur extérieure du dossier (point le plus large) : environ 57 cm,

- Largeur du siège intérieur : environ 35 cm,

- Largeur extérieure de la surface du siège (point le plus large) : environ 52 cm,

- Profondeur de la surface du siège : environ 50 cm,

- Profondeur totale (sans la base) : environ 55 cm,

- Largeur des accoudoirs : environ 10,5 cm,

- Profondeur des accoudoirs : environ 27 cm.



Poids



- Environ 28 kg.



Angle d'inclinaison du mécanisme de basculement



- 11° max.



Angle d'inclinaison du dossier



- 90° à 125.



Matériau



- Acier (cadre),

- mousse froide (rembourrage),

- Polymère à mémoire de forme (appui-tête),

- Simili-cuir PU (couverture),

- Aluminium (base),

- Nylon / polyuréthane (roulettes),

- Polyuréthane (accoudoirs).



Couleur



- Noir/or (couverture), or (surpiqûres).



Charge maximale



- 150 kg.



Garantie du fabricant



- 2 ans.



Certifications



- Chaise de bureau DIN EN 1335, ressort à pression de gaz testé TÜV.



Caractéristiques



- Soutien lombaire intégré pour les vertèbres lombaires,

- Accoudoirs 4D avec réglage maximal,

- Angle du dossier réglable (90 à 125 degrés),

- Hauteur d'assise flexible,

- Mousse à froid résistant à la déformation,

- Mousse à mémoire de forme dans l'appui-tête,

- Colonne avec ressort à pression de gaz durable (classe 4),

- Base solide à 5 points en aluminium massif,

- Roulettes de 60 mm pour sols durs et souples,

- Construction robuste en acier dans le noyau,

- Chargement jusqu'à 150 kg.



Elle sera disponible à partir du 01 juin 2021.



Le prix est de : 449.90 euros.



Pour plus d'informations aller sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour faire une pré-commande, vous pouvez aller sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



CASEKING