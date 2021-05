Le SSD WD_Black SN750 SE PCIe 4 offre des performances à partir de moins de 60 $.



Attendre le démarrage d'un jeu à cause d'un disque dur peu performant est un problème qui appartient désormais au passé. Les disques SSD sont de plus en plus grands et de moins en moins chers, et le fait d'en équiper un PC ou une console peut accélérer les temps de chargement et améliorer l'expérience globale. C'est pourquoi Western Digital a annoncé trois nouveaux membres dans sa gamme WD_BLACK afin que les passionnés puissent "améliorer leur expérience de jeu sur PC et sur console next-gen".







WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD







Le SN750 SE est un petit disque M.2 assez impressionnant sur lequel on pourrait jeter quelques jeux. Il s'agit d'une solution sans DRAM utilisant la technologie PCIe Gen4 pour atteindre des vitesses de lecture allant jusqu'à 3600 Mo/s et d'écriture allant jusqu'à 2830 Mo/s. Western Digital affirme que ce SSD consomme jusqu'à 30% d'énergie en moins que son prédécesseur, de sorte que "les joueurs sur ordinateur portable peuvent s'attendre à des durées de jeu plus longues entre les charges", bien que cela puisse être difficile à remarquer.



Malheureusement, le SN750 SE plafonne à seulement 1 To, ce qui signifie que vous ne pouvez conserver que quelques copies de Call of Duty avant de devoir désinstaller quelque chose. Cependant, cette gamme semble être la plus économique puisque le SN750 SE de 1 To ne coûtera que 129,99 $, alors que le SN850 de 1 To coûte 199 $, mais vous bénéficiez de vitesses nettement supérieures avec cette augmentation de prix. Quoi qu'il en soit, le SN750 SE devrait suffire aux joueurs, et il sera disponible à la vente cet été.



WD_BLACK D30 Game Drive SSD & WD_BLACK D30 Game Drive SSD pour Xbox







Pour les joueurs sur console, la mise à niveau du stockage interne peut s'avérer délicate, voire carrément impossible, de sorte que des options externes sont nécessaires pour stocker une volumineuse bibliothèque de jeux. C'est pourquoi WD a créé le D30 Game Drive et le D30 Game Drive for Xbox qui sont disponibles dans des capacités allant jusqu'à 2 To et qui offrent des vitesses de lecture allant jusqu'à 900 Mo/s. La seule différence entre les deux disques que nous avons remarqués est une légère différence de prix, la variante Xbox du D30 coûtant jusqu'à 20 $ de plus que le disque de base, qui commence à 89.99 Dollars.







Cette différence de prix s'explique peut-être par la présence de la marque et des accessoires Xbox supplémentaires, comme l'abonnement gratuit d'un mois à l’Xbox Game Pass Ultimate. Quoi qu'il en soit, le disque D30 de base est disponible dès maintenant, tandis que la variante Xbox sera disponible à l'achat en juin.



Dans l'ensemble, les disques dévoilés par WD sont d'un prix raisonnable et suffisamment performants pour faire le travail. Les joueurs n'ont plus besoin de se ruiner pour acheter un SSD pour leurs jeux, ce qui est une excellente chose.



HOTHARDWARE