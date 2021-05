Razer lance le mini-clavier hyper rapide BlackWidow V3.



Razer, la première marque de style de vie pour les joueurs, a annoncé aujourd'hui le clavier BlackWidow V3 Mini HyperSpeed, offrant le mélange parfait de liberté sans fil et de fonctionnalité dans un facteur de forme compact. Conçu pour les joueurs à la recherche d'un look épuré et minimaliste ou pour ceux qui souhaitent économiser de l'espace sur leur bureau, le BlackWidow V3 Mini HyperSpeed est un clavier de jeu riche en fonctionnalités, composé à 65% de touches pleine hauteur, de flèches et de touches de navigation pour une utilisation maximale, et du Razer HyperSpeed Wireless.



En conservant les fonctionnalités et en ajoutant la technologie HyperSpeed Wireless pour une connectivité sans fil transparente et à faible latence dans un format compact, le BlackWidow V3 Mini HyperSpeed est le clavier de jeu et d'utilisation polyvalente idéal pour les configurations sans encombrement et à espace limité.







" Depuis son lancement en 2010, la gamme BlackWidow a établi la référence en matière de claviers de jeu et n'a cessé d'évoluer grâce aux commentaires de la communauté ", déclare Alvin Cheung, vice-président senior de la division Périphériques de Razer. "Depuis le lancement du Razer Huntsman Mini, nous avons reçu des demandes pour un clavier sans fil compact, ce qui a donné naissance au Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed - il est compact et sans fil, tout en conservant les touches essentielles pour le jeu et l'utilisation quotidienne."







La liberté par la forme



Grâce à son format compact peu encombrant, le BlackWidow V3 Mini HyperSpeed conserve les touches les plus fréquemment utilisées en dehors de la disposition alphanumérique standard, avec une disposition des touches compacte et intelligente, minimisant l'espace. En conservant un jeu de touches dédiées aux flèches et en déplaçant le groupe de navigation sur le côté du clavier, les utilisateurs accèdent facilement aux fonctions les plus fréquemment utilisées d'un clavier de taille normale, toutes les autres fonctions de taille normale étant disponibles via des touches secondaires.



Pour répondre aux exigences des configurations minimalistes et sans fil, le BlackWidow V3 Mini HyperSpeed utilise le nouveau dongle HyperSpeed Multi-Device de Razer, permettant à une combinaison clavier/souris Razer HyperSpeed compatible d'être connectée au PC, le tout via un seul dongle. La prise en charge du dongle HyperSpeed Multi-Device étant déjà intégrée dans une large gamme de produits HyperSpeed Wireless, le nouveau dongle contribue à réduire l'encombrement du bureau et à libérer un port USB essentiel.



Le BlackWidow V3 Mini HyperSpeed est également compatible avec la technologie Bluetooth, ce qui permet de basculer de manière transparente entre trois appareils jumelés. Un câble USB-C complète les options de connectivité, permettant d'utiliser et de recharger en même temps, chaque charge complète pouvant durer jusqu'à 200 heures d'utilisation.



Un concentré de technologie de jeu



Conçu comme un clavier compact, le BlackWidow V3 Mini HyperSpeed intègre néanmoins les technologies de commutation de pointe de Razer. Il est disponible avec des commutateurs jaunes linéaires et silencieux dotés de nouveaux amortisseurs de bruit, ou avec des commutateurs verts tactiles pour un son satisfaisant. Le clavier dispose également d'un éclairage RVB Razer Chroma par touche, de touches ABS Doubleshot plus robustes avec des légendes qui ne s'effaceront jamais, et de parois latérales extra-épaisses, offrant une durabilité et une longévité maximale pour une expérience de frappe de qualité.



Le BlackWidow V3 Mini HyperSpeed de Razer est le clavier de jeu sans fil parfait pour n'importe quel espace, et suffisamment polyvalent pour toutes les configurations et l'utilisation quotidienne.



Voici les principales caractéristiques :



- Technologie sans fil Razer HyperSpeed,

- Support multi-appareils Razer HyperSpeed,

- Connexion via Razer HyperSpeed Wireless (2,4 Ghz), Bluetooth ou USB-C,

- Commutateurs mécaniques Razer conçus pour les jeux,

- Capuchons de touches en ABS double-face,

- Durée de vie de 80 millions de frappes,

- Rétroéclairage Razer Chroma RGB personnalisable avec 16,8 millions d'options de couleurs,

- Mémoire hybride embarquée et stockage dans le cloud - jusqu'à 5 profils,

- Compatible avec Razer Synapse 3,

- N-key roll-over,

- Touches entièrement programmables avec enregistrement de macros à la volée,

- Option mode jeu,

- Ultrapolling 1000 Hz,

- construction en aluminium.



Prix et disponibilité



Il sera disponible à partir du 25 mai 2021. Le prix sera de : 189.99 euros.



