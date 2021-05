In Win annonce les ventilateurs de boîtier ARGB Luna AL120 à haute pression statique.



InWin a annoncé aujourd'hui son nouveau Luna AL120. Ce ventilateur de boîtier de 120 mm présente une conception optimisée pour une pression statique puissante, idéale pour les radiateurs de refroidissement liquide ou les châssis de PC ayant des besoins de flux d'air exigeants. L'éclairage ARGB rayonne sur ses neuf pales en forme de croissant, reflétant une douce lueur dans le système pour mettre en valeur le PC construit dans la couleur de son choix.







Le Luna AL120 est conçu avec une courbe P/Q optimisée qui lui confère des performances supérieures à celles des ventilateurs concurrents, sans augmentation du bruit. Il fonctionne avec un débit d'air impressionnant de 82,96 CFM pour seulement 35,5 dbA. La large plage de vitesse de 400 à 1800 tr/min via la commande PWM intelligente à 4 broches, ainsi que les patins de montage en caoutchouc antivibrations intégrés, en font le ventilateur idéal pour les refroidisseurs de CPU, les radiateurs à refroidissement liquide ou le ventilateur de châssis.



Conception unique de chaînage en guirlande pour simplifier le refroidissement des PC



Il est possible d'enchaîner jusqu'à trois ventilateurs Luna AL120, ce qui simplifie grandement le routage des câbles et permet de construire des PC plus ordonnés. Le contrôle combiné de la vitesse des ventilateurs facilite l'attribution des zones de refroidissement et permet de contourner les limitations des cartes mères ne disposant pas de suffisamment de connecteurs de ventilateur.



Éclairage ARGB avec synchronisation logicielle et contrôleur en un clic disponible



Avec 16,8 millions de combinaisons d'éclairage via des LED ARGB, les utilisateurs peuvent véritablement coordonner les couleurs de leurs PC pour les assortir parfaitement à d'autres composants autour de thèmes définis. Les ventilateurs Luna AL120 peuvent être synchronisés avec les logiciels de cartes mères compatibles ARGB d'ASUS, Gigabyte, MSI ou ASRock, ou l'effet d'éclairage peut également être contrôlé directement à l'aide du contrôleur InWin ARGB One-Click. Le triple pack comprend des câbles modulaires et un contrôleur ARGB One-Click, ce qui permet aux constructeurs de PC de mettre facilement leur système à niveau.



Pour plus d'informations sur l'InWin Luna AL120 et d'autres ventilateurs haute performance, veuillez consulter le site suivant : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP