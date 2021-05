Le design des systèmes Orbi WiFi 6 de NETGEAR récompensé par le prestigieux Red Dot Award

NETGEAR, inc. (NASDAQ:NTGR), constructeur leader d’équipements réseau sans fil pour la maison, est fier d’annoncer que le travail de ses équipes internes de design a été reconnu par le jury international du Red Dot par le biais du prix Product Design 2021. C’est ainsi que les systèmes Orbi WiFi 6 ont été distingués aux côtés des produits Nighthawk.

« Les gagnants de l’édition 2021 du prix Red Dot : Product Design nous ont particulièrement impressionnés. Au travers de l’excellence du design, l’esthétisme et l’aspect fonctionnel se trouvent tout bonnement magnifiés. Ce n’est pas chose aisée que de se distinguer parmi tant de compétiteurs et d’emporter les suffrages de notre jury. Je tiens à féliciter sincèrement les lauréats pour leur succès » a pu dire le Professeur Dr. Peter Zec, fondateur et CEO de Red Dot.





Le jury international a notamment récompensé l’ensemble des systèmes Mesh Tri Band Orbi WiFi 6 de NETGEAR avec la distinction « Red Dot » qui est synonyme de design de haute qualité :



Système Orbi WiFi 6 RBK852

Système Orbi WiFi 6 RBK752

Système Orbi WiFi 6 RBK352



Ainsi que les solutions 4G/5G suivantes, pour un accès internet fixe ou en mobilité :



Routeur WiFi 4G Orbi LBR20

Routeur mobile 5G WiFi 6 Nighthawk M5



Et les équipements WiFi 6 suivants pour la maison connectée :



Routeur WiFi 6 Nighthawk RAX70

Répéteur WiFi 6 Nighthawk EAX80

Depuis 1955, le concours Red Dot récompense annuellement les meilleurs produits se distinguant notamment par leur design. En 2021, près de 50 jurés ont évalué des produits alliant qualité et innovation. Ce panel d’experts internationaux, issus de secteurs variés, a pu analyser en détail et sur plusieurs jours les produits retenus selon des critères de qualité, d’ergonomie et de longévité.

Les produits NETGEAR ayant remporté la récompense Red Dot seront visibles dans la galerie en ligne du site Red Dot à partir du 21 juin 2021. Cette date donnera également le coup d’envoi de la semaine Red Dot Design pour célébrer en ligne les vainqueurs de l’année 2021, toutes marques confondues.

Dès le 22 juin 2021, les produits NETGEAR seront également exposés dans le cadre du « Design on Stage » au musée Red Dot Design Essen, aux côtés de tous les lauréats. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les produits dans un endroit chargé d’histoire mêlant architecture industrielle et solutions contemporaines. L’édition annuelle du livre Red Dot Design 2021/2022 sortira en août avec un tour d’horizon exhaustif de l’état de l’art en matière de tendances s’agissant de design produit.