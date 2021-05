Monster Hunter.

Sortie DVD/BLURAY du 28 avril 2021.







Durée : 1h43.



Genre : Fantastique, Action, Aventure.



Avec : Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I., Meagan Good, Diego Boneta, Ron Perlman, Josh Helman, Nanda Costa.



Résumé : Notre monde en cache un autre, dominé par de puissants et dangereux monstres. Lorsque le Lieutenant Artemis et son unité d’élite traversent un portail qui les transporte dans ce monde parallèle, ils subissent le choc de leur vie. Au cours d’une tentative désespérée pour rentrer chez elle, le brave lieutenant rencontre un chasseur mystérieux, qui a survécu dans ce monde hostile grâce à ses aptitudes uniques. Faisant face à de terrifiantes et incessantes attaques de monstres, ces guerriers font équipe pour se défendre et trouver un moyen de retourner dans notre monde.



Disponible en Blu-Ray 4K.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 5.3/10 (Votants : 24 010 Internautes).



GUIDE-RAPIDE