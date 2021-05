Deux bugs corrigés par le hotfix NVIDIA GeForce 466.55.







Peu après les drivers GeForce Game Ready 466.47 WHQL qui apportaient de nombreuses optimisations pour les jeux en particulier pour Days Gone, NVIDIA propose déjà un pilote correctif à savoir un hotfix numéroté 466.55.



Ce pilote 466.55 beta ne corrige pas beaucoup de problèmes, deux pour être exact, mais ce sera toujours bon à prendre pour les utilisateurs concernés. NVIDIA parle pour commencer du mode 4K @ 120 Hz qui est maintenant disponible dans les paramètres d'affichage pour la sortie HDMI des cartes graphiques GeForce GTX 10/16 Series et GeForce RTX 20 Séries.



Le second bug corrigé concernait les jeux de réalité virtuelle qui pouvaient faire planter le système lorsque le GPU était relié à un téléviseur Ultra HD (4K).



Ce hotfix est exclusivement disponible pour Windows 10 en version Standard ou DCH et n'a pas été compilé pour Windows 7/8/8.1.



Drivers NVIDIA GeForce Hotfix Driver 466.55 WHQL bêta



- Windows 10 64 bit (x64) Standard : Cliquez ICI,

- Windows 10 64 bit (x64) DCH : Cliquez ICI.



