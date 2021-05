LEADTEK'S nous propose une nouvelle carte graphique : La RTX 3080 Ti WinFast Hurricane 12 GB Custom.



LEADTEK prépare une variante personnalisée GeForce RTX 3080 Ti à trois emplacements, connue sous le nom de WinFast Hurricane, qui sera disponible lors du lancement de la semaine prochaine.







Le modèle personnalisé LEADTEK GeForce RTX 3080 Ti WinFast Hurricane est présenté, avec un design à trois emplacements et 12 Go de VRAM



La LEADTEK GeForce RTX 3080 Ti WinFast Hurricane sera l'une des nombreuses cartes graphiques RTX 3080 Ti personnalisées qui seront lancées la semaine prochaine. Cette carte en particulier présente une conception à triple fente et triple ventilateur tout en accompagnant un PCB personnalisé qui est conçu pour l'overclocking. La carte est à la fois très longue et très haute.















En ce qui concerne les composants internes, la carte graphique LEADTEK GeForce RTX 3080 Ti est équipée d'un dissipateur thermique robuste composé d'un grand bloc d'ailettes en aluminium. La pile d'ailettes comporte plusieurs caloducs qui la traversent et couvrent l'ensemble du PCB. La carte est également dotée d'une plaque arrière et du logo sur le côté. Sur la face avant, vous aurez un capot noir mat avec des accents jaunes/or. Il y a trois ventilateurs, qui mesurent tous 85 mm. Les ventilateurs intègrent des LED RVB qui offrent une belle vitrine lorsqu'ils sont allumés.



Les rendus de LEADTEK n'incluent pas les connecteurs d'alimentation, mais étant donné que la GeForce RTX 3080 Ti est basée sur le noyau GPU Ampere GA102, elle devrait être assez gourmande en énergie et nécessiter pas moins de deux connecteurs à 8 broches. Pour ce qui est du prix et de la disponibilité, la carte devrait être annoncée le 31 mai, les tests suivront le 2 juin et les cartes seront disponibles dans les magasins un jour plus tard. Attendez-vous à ce que les cartes soient disponibles en quantités limitées en raison de l'énorme demande, tandis que le prix devrait se situer entre 1500 et 2000 $ US (hors prix de vente conseillé).



Spécifications de la carte graphique NVIDIA RTX 3080 Ti (rumeur)



La carte graphique GeForce RTX 3080 Ti 12 Go FE (Founders Edition) de NVIDIA devrait être équipée du PCB PG132-SKU18 et du cœur graphique GA102-225-KD-A1. Le GPU GA102-225 a également changé depuis la dernière fois que nous l'avons vu et comprendra désormais 10240 cœurs CUDA dans un total de 80 unités SM. Le GPU a une vitesse d'horloge de 1365 MHz en base et de 1665 MHz en boost, ce qui est plus lent que les GPU GeForce RTX GA102 existants.







En ce qui concerne la mémoire, la carte disposera de 12 Go de mémoire GDDR6X. Contrairement aux vitesses de 19,5 Gbps de la RTX 3090, la GeForce RTX 3080 Ti conserverait les mêmes vitesses de mémoire que la RTX 3080 à 19 Gbps. Puisque nous obtenons 12 Go de mémoire, la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti utilisera une interface de bus de 384 bits, ce qui équivaut à une bande passante totale de 912 Go/s. Ainsi, alors que nous voyons une réduction de 8 Go de VRAM par rapport à la spécification précédente, l'interface de bus plus grande devrait conduire à une plus grande bande passante de la mémoire.



Le TGP de la carte est fixé au même niveau que celui de la RTX 3080, soit 320 watts. C'est certainement nécessaire pour alimenter les cœurs supplémentaires, donc NVIDIA pourrait avoir à optimiser un peu les horloges ici. La NVIDIA RTX 3080 Ti devrait avoir un prix de vente conseillé d'environ 999 Dollars.



