Le processeur "Milan-X" d'AMD pourrait utiliser des disques empilés avec la technologie de conditionnement X3D.



AMD est dans un processus constant de développement de processeurs, et il y a toujours de nouvelles technologies à l'horizon. En mars 2020, la société a révélé qu'elle travaillait sur une nouvelle technologie d'emballage X3D, qui intégrait les approches 2,5D et 3D pour emballer les puces de semi-conducteurs aussi étroitement que possible. Aujourd'hui, nous obtenons enfin plus d'informations sur la technologie X3D, car nous avons le premier nom de code du processeur qui utilise cette technologie d'emballage avancée. Selon David Schor, nous avons appris qu'AMD travaille sur un processeur qui utilise la technologie X3D avec des puces empilées, et il s'appelle Milan-X.







Le processeur Milan-X est le prochain produit d'AMD conçu pour les centres de données. Les rumeurs suggèrent que le CPU est conçu pour une large bande passante et vraisemblablement une grande puissance de calcul. Selon ExecutableFix, le CPU utilise un dé Genesis-IO pour alimenter la connectivité, qui est un dé IO des processeurs EPYC Zen 3. Bien que cette solution soit en cours d'élaboration, nous ne connaissons pas la date exacte de lancement du processeur. Toutefois, nous pourrions en entendre davantage à ce sujet lors de la keynote virtuelle d'AMD au Computex 2021. Pour l'instant, prenez cette rumeur avec un grain de sel.



