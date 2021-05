GIGABYTE nous propose : Le AORUS Gen4 7000s Prem. SSD.



GIGABYTE Technology, l'un des principaux fabricants mondiaux de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, annonce aujourd'hui le dernier AORUS Gen4 7000 Prem. SSD avec une vitesse de lecture allant jusqu'à 7 Go/s tout en optimisant la dissipation thermique passive, ce qui ne promet aucun étranglement sous un fonctionnement de longue durée. Grâce à l'application SSD Tool Box, les utilisateurs peuvent avoir un contrôle instantané sur le fonctionnement global du SSD.







Le SSD AORUS Gen4 7000s Prem. SSD adopte l'interface PCIe 4.0 NVMe M.2 et est équipé du tout dernier contrôleur Phison E18 sélectionné à 8 canaux, qui offre aux utilisateurs un taux d'accès aléatoire optimal, ainsi que de la Flash NAND 3D-TLC haute vitesse et de la conception de cache SLC qui font jouer pleinement le PCIe 4.0. Avec une vitesse de lecture allant jusqu'à 7 Go/s et une vitesse d'écriture allant jusqu'à 6,85 Go/s, les SSD AORUS Gen4 7000 Prem. SSD peut propulser les créateurs de contenu, les joueurs et les utilisateurs avides de performances extrêmes.







Le disque dur AORUS Gen4 7000s Prem. SSD est la meilleure solution pour les utilisateurs extrêmes qui préfèrent une conception thermique avancée. Le M.2 Thermal Guard XTREME avec revêtement Nanocabon, la conception du tampon à haute conductivité, l'optimisation de la hauteur et de la zone de dissipation, ainsi que les doubles caloducs améliorés sont quelques-uns des changements qui promettent un refroidissement constant et des performances élevées même dans des situations où le flux d'air est minimal. Lors de tests réels, le SSD AORUS Gen4 7000s Prem. SSD peut maintenir une vitesse de lecture extrême de 7 Go/s pour un fonctionnement durable.







"Les disques SSD à haute vitesse génèrent de la chaleur lorsqu'ils fonctionnent à pleine vitesse et, normalement, l'étranglement thermique est mis en œuvre comme une fonction de sécurité pour éviter la perte de données ou l'usure des puces mémoire et des contrôleurs. L'état d'étranglement s'enclenche pour maintenir la stabilité et la durabilité, mais il ralentit les performances et réduit le taux de transfert ", a déclaré Jackson Hsu, directeur de la division de développement de produits GIGABYTE Channel Solutions.



"L'AORUS Gen4 7000s Prem. SSD utilise une conception ultra-durable et des matériaux de haute qualité pour des performances à grande vitesse. De plus, il optimise les normes thermiques haut de gamme établies par nos précédents produits SSD 7000s pour offrir aux utilisateurs des performances exceptionnelles. Même sans flux d'air, la solution thermique est capable d'empêcher l'étranglement thermique qui pourrait se produire lors du fonctionnement à grande vitesse du SSD, ce qui permet d'améliorer les performances du système."







Le SSD AORUS Gen4 7000s Prem. SSD est déjà sur le marché et il prend en charge toutes les cartes mères dotées d'une interface M.2 NVMe 2280. Pour libérer la performance révolutionnaire de la vitesse de lecture jusqu'à 7 Go/s, les cartes mères AMD X570/B550 ou les cartes mères Intel Z590/B560/Z490/H470 avec les processeurs Intel Core de nouvelle génération sont fortement recommandées. Grâce à l'ajustement professionnel de la R&D de GIGABYTE, à la vérification complète, à l'amélioration des logiciels et au service de garantie de 5 ans, les cartes mères GIGABYTE offrent une plus grande stabilité et de meilleures performances, ce qui constitue certainement le meilleur choix pour les utilisateurs.



Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de GIGABYTE : Cliquez ICI.



