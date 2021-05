EK lance des plaques arrière actives pour les cartes ASUS ROG Strix RTX 3080/3090.



EK, présente une nouvelle addition à la série EK-Quantum Vector de plaques arrière actives. La plaque arrière active EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 est conçue pour compléter les blocs à eau EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 existants et refroidir activement l'arrière des GPU ROG Strix GeForce RTX 3080 et 3090. La plaque arrière active EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 est livrée avec un nouveau terminal qui remplace le terminal de série arrivant avec le waterblock Vector et relie le waterblock et la plaque arrière active Vector en une seule unité. De cette façon, l'ensemble du boîtier ne nécessite qu'une seule entrée et une seule sortie, ce qui supprime les tubes supplémentaires inutiles et réduit l'encombrement. Il s'agit de la solution esthétique et de performance ultime qui trouve votre GPU pris en sandwich entre deux blocs d'eau, permettant un refroidissement maximal.







Le tout nouveau Vector Active Backplate refroidit directement tous les hotspots PCB situés à l'arrière du noyau du GPU et du VRM (module de régulation de tension). Dans le cas du Strix RTX 3090, la VRAM située à l'arrière est en cours de refroidissement, tandis que le PCB sur les GPU RTX 3080 est refroidi autour de la VRAM montée à l'avant. Le liquide de refroidissement est acheminé sur toutes ces zones critiques.







Ces plaques arrière actives nouvellement développées disposent d'un réseau d'ailettes avec huit canaux larges permettant une très faible restriction de débit. Ceci, à son tour, fournit des températures globalement plus basses, tandis que la plaque arrière active elle-même obtient une surface plus que suffisante pour le transfert de chaleur.



La base de la plaque arrière active est usinée CNC en cuivre électrolytique nickelé, tandis que la partie supérieure est soit usinée CNC en acrylique moulé semblable au verre ou en acétal POM noir. Le reste de la plaque arrière est en aluminium nickelé ou anodisé et n'entre pas en contact avec le liquide. Ces plaques arrière actives vectorielles comportent également des bornes qui correspondent au couvercle supérieur - la version Plexi a une borne en acrylique, tandis que celle en acétal possède la borne en acétal POM noir. L'étanchéité est assurée par des joints toriques en EPDM de haute qualité.







Compatibilité



Les plaques arrière actives EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 sont compatibles avec les waterblock EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 conçus pour la conception de circuits imprimés ROG Strix.



Disponibilité et prix



Les plaques arrière actives de la série EK-Quantum Vector Strix RTX sont fabriquées en Slovénie, en Europe, et sont déjà disponibles en précommande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. Ils devraient commencer à être expédiés à la mi-juin 2021.



- EK-Quantum Vector STRIX RTX 3080/3090 Active Backplate - Acetal | 144.90 euros : Cliquez ICI,

- EK-Quantum Vector STRIX RTX 3080/3090 Active Backplate D-RGB - Plexi | 149.90 euros : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP