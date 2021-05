ROCCAT lance une nouvelle version en blanc du célèbre casque de jeu sans fil Elo 7.1 Air pour PC.



OCCAT, la marque d'accessoires de jeu pour PC de Turtle Beach (Nasdaq : HEAR) basée à Hambourg, en Allemagne, a lancé aujourd'hui une nouvelle option de couleur pour son casque de jeu sans fil pour PC Elo 7.1 Air. Le Elo 7.1 Air est désormais disponible dans un blanc éclatant qui est visuellement stupéfiant avec l'éclairage RVB AIMO du casque. Le Elo 7.1 Air noir, qui a fait ses débuts avec le Elo 7.1 USB filaire et le Elo X Stereo, est également toujours disponible.



Les casques de la série Elo associent parfaitement le design et l'innovation primés de ROCCAT à l'expertise audio inégalée de Turtle Beach dans le domaine des jeux et à ses technologies audio exclusives. Elo 7.1 Air est le modèle sans fil haut de gamme de la série et a été salué par les critiques et les fans pour son offre haut de gamme à 99.99 Dollars. En avril 2021, RTINGS.com a désigné le Elo 7.1 Air de ROCCAT comme le meilleur casque de jeu sans fil à moins de 100 Dollars. Le tout nouveau Elo 7.1 Air blanc est disponible dès maintenant chez les détaillants participants du monde entier.







"Le Elo 7.1 Air blanc est si beau que l'on remarque immédiatement quand quelqu'un le porte, et l'éclairage AIMO le rend encore plus attrayant", a déclaré Rene Korte, fondateur de ROCCAT et directeur général des produits PC chez Turtle Beach. "Maintenant, il y a encore plus d'options de couleurs pour les fans qui cherchent à compléter leur installation de bureau ROCCAT. Utilisez le casque Elo avec nos claviers Vulcan et nos souris Kone Pro, qui viennent d'être lancés, et il n'y a pas d'écosystème de bureau plus performant ou plus beau."



Le Elo 7.1 Air de ROCCAT est le modèle sans fil haut de gamme de la série Elo de casques de jeu pour PC. Il offre un son surround 7.1 exceptionnel et immersif grâce à de puissants haut-parleurs de 50 mm et ajoute le paramètre sonore Superhuman Hearing breveté de Turtle Beach pour un avantage concurrentiel distinct. Le réglage Superhuman Hearing renforce les sons de faible intensité, comme les bruits de pas des ennemis qui s'approchent.



Le Elo 7.1 Air utilise la technologie Stellar Wireless de ROCCAT pour une connexion sans fil fiable ainsi qu'une batterie longue durée d'une durée moyenne de 24 heures. En outre, il est doté de l'éclairage RVB intelligent AIMO de ROCCAT et du contrôle variable du micro pour aider à réduire les cris. Le Elo 7.1 Air offre également aux joueurs des caractéristiques de confort haut de gamme telles que des coussins en mousse à mémoire de forme et un bandeau métallique flottant auto-ajustable pour un ajustement durable et sans poids.



