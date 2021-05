NETGEAR complète son offre pour les TPE et télétravailleurs avec Orbi Pro WiFi 6 Mini

NETGEAR®, Inc. (NASDAQ:NTGR), constructeur leader d’équipements réseau pour la maison et les petites et moyennes entreprises, annonce aujourd’hui un nouveau venu dans sa gamme Orbi Pro en WiFi 6. Conçu en priorité pour les petites entreprises et les télétravailleurs, le système Orbi Pro WiFi 6 Mini (SXK30) se distingue par un prix attractif.

Composé d'un routeur et d'un satellite, le nouveau système Orbi Pro WiFi 6 Mini (SXK30) décline le concept multi-point Mesh en WiFi 6 (802.11ax). Chaque module profite d'un généreux switch ethernet et offre des débits WiFi atteignant 1,8Gbps1. La couverture du système Mesh Orbi Pro WiFi 6 Mini (SXK30) est annoncée pour 250 m². L’ajout de satellites additionnels vendus séparément (trois satellites maximum) permet d’étendre la couverture WiFi du système jusqu’à 625 m².





Performances et sécurité de classe entreprise pour les télétravailleurs À une époque où nombreux sont ceux qui travaillent et apprennent à domicile, la congestion du réseau et la sécurité sont de véritables enjeux. Le système Orbi Pro WiFi 6 Mini offre la possibilité de maintenir des canaux WiFi sécurisés et séparés. Prenant en charge un maximum de 4 SSIDs et VLAN séparés, l'ensemble profite également des derniers protocoles de sécurité WiFi comme le WPA3.

Ainsi, le système Orbi Pro WiFi 6 Mini permet aux flux réseau d'être séparés les uns des autres pour une sécurité maximale en créant par exemple un flux dédié au travail à domicile, un second pour l’apprentissage, un troisième pour le divertissement et un dernier flux destiné aux invités.



Dans l’optique d'offrir un environnement réseau convivial pour les entreprises, Orbi Pro WiFi 6 Mini dispose sur chacun de ses satellites d'un total de quatre ports Ethernet LAN gigabit, et de trois ports LAN Gigabit et 1 port WAN Gigabit sur le module routeur. La connexion de périphériques filaires tels que les imprimantes, les scanners, terminaux de points de vente, téléviseurs, caméras, consoles de salon et bien d’autres encore s'en trouve facilitée.

« Tant le télétravail que l’apprentissage à distance sont amenés à perdurer. En parallèle, l’audio saccadé et les pertes d’images lors de conférences vidéo sont devenus monnaie courante. Le nouveau système Orbi Pro WiFi 6 Mini répond aux demandes des utilisateurs travaillant à domicile. Il développe un réseau WiFi pensé pour les entreprises offrant des débits plus élevés, une sécurité améliorée et une couverture plus large, contribuant ainsi tant à l’amélioration de la productivité des utilisateurs qu’à la sécurité du réseau », a déclaré Doug Cheung, Senior Product Line Manager, SMB Wireless, NETGEAR.



Installation locale et gestion via le cloud simplifiées grâce à NETGEAR Insight Orbi Pro WiFi 6 Mini est conçu pour proposer aux professionnels une installation et une gestion simples et intuitives. La configuration s'opère tant depuis un navigateur Web que via l’application mobile Insight. Orbi Pro WiFi 6 Mini est accompagné d'un abonnement d’un an à Insight. Avec NETGEAR Insight, et à distance, un administrateur autorisé peut notamment agir sur les paramètres relatifs aux SSID, VLAN et DHCP. De plus, les administrateurs peuvent recevoir des alertes paramétrables en rapport avec le système WiFi 6, mais également effectuer des mises à jour de firmware ou encore accéder à un suivi de l’historique des configurations.



Disponibilité : Orbi Pro Mini SXK30 est maintenant disponible au prix public conseillé de 299,99 euros TTC.

Pour en savoir plus encore sur le site de NETGEAR