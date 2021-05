Les sorties Netflix de la semaine #53.







Ragnarok – saison 2



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Dans un village norvégien pollué et troublé par la fonte des glaciers, la fin des temps semble bien réelle. Mais un combat doit opposer une légende à un mal ancestral.



Lucifer – saison 5 Partie 2



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Après avoir découvert l’identité et la malédiction accablant Pierce, Lucifer lui fait une proposition. Pendant ce temps, Amenadiel s’attaque à un problème personnel.



Blue Miracle



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Pour sauver leur orphelinat, des enfants et leur tuteur font équipe avec un ancien capitaine de navire dans l’espoir de remporter le grand prix d’un tournoi de pêche.



Nail Bomber : le terroriste qui a fait trembler Londres



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Ce documentaire revient sur la série d’attentats qui a visé les communautés noire, bangladaise et gay à Londres en 1999 et sur la traque du terroriste d’extrême droite.



VOUGURU