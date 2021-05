Firmware SVQ02B6Q pour les SSD Samsung 870 QVO.



Après le SSD Samsung NVMe PCIe 4.0 M.2 980 PRO au début du mois, c'est au tour du modèle SATA III 2.5" 870 QVO de bénéficier d'un nouveau firmware. Cette mise à jour est numérotée SVQ02B6Q et remplace le firmware original SVQ01B6Q qui équipe d'usine le 870 QVO.







Malheureusement, Samsung ne donne aucune information sur les changements offerts par ce firmware SVQ02B6Q. Il est donc impossible de dire si le flash de ce firmware est important ou s'il peut être considéré comme seulement optionnel.



Pour information, même si Samsung parle sur la fiche technique du 870 QVO de mémoire MLC, il présente en réalité la particularité d'être équipé de mémoire V-NAND QLC (Quad Level Cell) qui permet de stocker jusqu'à 4 bits de données par cellule. Avec une telle densité, ce SSD peut donc offrir de grandes capacités de stockage à un prix modéré. Il existe d'ailleurs en éditions 1 To, 2 To, 4 To et même 8 To.



SSD concernés



- 870 QVO 1 To (MZ-77Q1T0),

- 870 QVO 2 To (MZ-77Q2T0),

- 870 QVO 4 To (MZ-77Q4T0),

- 870 QVO 8 To (MZ-77Q8T0).



Le firmware SVQ01B6Q peut être flashé automatiquement sous Windows par le logiciel Samsung Magician 6.3.0, mais il est aussi possible de télécharger une image ISO utilisable avec une clé USB bootable.



Téléchargement



- Firmware SVQ01B6Q pour les SSD Samsung 870 QVO : Cliquez ICI,

- Application Samsung Magician 6.3.0.330 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI.



