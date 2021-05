Seagate annonce le disque dur Seagate Mach.2 Exos 2X14 avec des vitesses séquentielles allant jusqu'à 524 Mo/s.



Seagate a annoncé ce qui est actuellement le disque dur de stockage le plus rapide disponible sur le marché. Le Seagate Mach.2 Exos 2X14 est disponible dans une capacité de 14 To. Seagate a intelligemment intégré un double système de disques durs de 7 To dans un châssis de 3,5" rempli d'hélium. Le disque est doté d'une vitesse de rotation standard de 7200 tours/minute, d'une mémoire cache de 256 Mo et d'une interface SAS 12 Gb/s à port unique.















L'Exos 2X14 de Seagate affiche un taux de transfert soutenu de 524 Mo/s (diamètre extérieur), 304/384 IOPS de lecture/écriture aléatoire et une latence moyenne de 4,16 ms. Mais bien sûr, s'agissant d'une solution de disque dur avec des plateaux et des actionneurs en rotation, les performances aléatoires sont encore très inférieures à celles de ses homologues SSD SATA. La consommation d'énergie a augmenté de manière compréhensible pour cette solution - un disque Exos 2X14 consomme 7,2 W en mode inactif et jusqu'à 13,5 W en charge lourde.



Seagate propose ses fonctions PowerBalance intégrées à l'Exos 2X14, qui visent à réduire sa consommation d'énergie dans l'enveloppe de 12 W généralement associée aux disques durs 3,5", mais Seagate précise que cela "s'accompagne d'une réduction des performances de 50 % pour les lectures séquentielles et de 5 à 10 % pour les lectures aléatoires." Le besoin de performances IOPS par To plus élevées dans l'espace disque dur afin de permettre aux centres de données d'offrir des performances adéquates pour le stockage de grande capacité continue de porter ses fruits.



TOM'S HARDWARE