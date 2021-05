Intel LGA Socket 1700 : Une hauteur plus faible et un nouveau schéma de trous rendent les solutions de refroidissement existantes incompatibles.



Quelques détails ont été dévoilés sur le prochain socket d'Intel, le LGA 1700, qui sera celui qui accueillera les CPU Alder Lake de nouvelle génération. Apparemment, le LGA 1700 d'Intel (qui remplace l'actuel socket LGA 1200) présentera une hauteur plus faible (d'un millimètre, ce qui permettra de réduire davantage la charge du socket) ainsi que de nouveaux trous de montage pour les solutions de refroidissement.



Cela rendrait effectivement les solutions de refroidissement existantes incompatibles avec les CPU Intel de nouvelle génération - il appartiendra à votre fournisseur de solutions de refroidissement de proposer un nouveau support de refroidissement compatible avec le nouveau socket LGA 1700. Si le fabricant ne le fait pas, il est probable que vous devrez vous procurer une solution de refroidissement plus récente, livrée avec l'adaptateur requis.



















Il est également apparu que la prochaine génération de processeurs Alder Lake-S d'Intel abandonnera le design quadrangulaire d'Intel pour adopter un design rectangulaire de 35,5×45,0 mm. Une approche intéressante qui rapproche le design de ces processeurs des plates-formes HEDT d'Intel, mais probablement un changement nécessaire en raison du nouveau design Big-Little des cœurs dans Alder Lake-S.



Selon les informations actuelles, Intel continuera à proposer des solutions de refroidissement en boîte pour les processeurs à TDP inférieur à 65 W, tandis que les pièces à plus haute performance en seront toujours dépourvues. Des fuites indiquent qu'Intel travaille au développement d'une nouvelle solution de refroidissement à effet Peltier pour les composants du socket LGA 1700, après s'être associé à Cooler Master pour le refroidisseur MasterLiquid ML360 Sub-Zero.



IGOR'S LAB