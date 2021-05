Antec lance la nouvelle série de PSU NeoECO Platinum.



Antec Inc, fournisseur leader de composants et d'accessoires informatiques de haute performance pour le marché des jeux, des mises à niveau de PC et du bricolage, élargit son offre d'alimentations avec la nouvelle ligne NeoEco Platinum series. Le classement 80 PLUS PLATINUM et la puissance continue de 650 W, 750 W et 850 W font de cette ligne d'alimentations modulaires un choix efficace et abordable.



La ligne d'alimentations est maintenant disponible dans le commerce à partir de 134.99 Dollars pour 650 W, 144.99 Dollars pour 750 W et 164.99 Dollars pour 850 W.











Ces alimentations atteignent un rendement de 94 %, ce qui permet aux utilisateurs de réduire considérablement leur facture d'électricité. La série présente une conception LLC de classe serveur avec un redressement synchrone basé sur une topologie DC-DC. Des condensateurs japonais garantissent une stabilité et une régulation CC des plus strictes, pour une fiabilité sur laquelle le système peut compter. Quatre connecteurs de port PCI Express permettent une prise en charge multi-GPU.



Le contrôle thermique avancé avec le mode Zero RPM permet de désactiver le ventilateur à faible charge pour assurer un silence absolu. Avec le ventilateur silencieux de 120 mm, le NeoEco Platinum peut optimiser l'équilibre entre le refroidissement et le bruit. Cette gamme de PSU est conçue selon les dernières directives en matière de PSU et est compatible avec la dernière génération de CPU. Les câbles DC plats et entièrement modulaires facilitent les constructions et les mises à niveau, avec des résultats de grande qualité.



Une garantie de qualité Antec de 7 ans, un ventilateur silencieux de 120 mm contrôlé par le gestionnaire thermique d'Antec et la protection de qualité industrielle CircuitShield font de NeoEco Platinum l'un des meilleurs choix disponibles.



Caractéristiques du produit :



- Condensateurs japonais de première qualité pour des performances DC-DC propres,

- Certifié 80 PLUS Platinum - rendement jusqu'à 94 %, pour réduire votre facture d'électricité,

- Garantie de 7 ans,

- Gestion des câbles 100 % modulaire - Améliore le flux d'air et réduit l'encombrement,

- Mode Zero RPM, qui utilise des capteurs thermiques pour activer le ventilateur uniquement lorsque vous en avez besoin,

- 4 connecteurs PCI-E pour la prise en charge de plusieurs GPU,

- Offre des performances de classe industrielle ininterrompues pour les systèmes informatiques haut de gamme à une température ambiante pouvant atteindre 45 °C.



Pour plus d'informations, veuillez nous suivre sur Facebook et visiter notre site web : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP