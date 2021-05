Les dates de lancement des NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti sont confirmées, elles sont disponibles en précommande.



Le calendrier de lancement des cartes NVIDIA RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti a récemment été dévoilé par wccftech et confirme une date d'annonce le 31 mai 2021. NVIDIA devrait annoncer officiellement les deux cartes lors de sa keynote COMPUTEX 2021.







Les tests de la RTX 3080 Ti seront disponibles quelques jours plus tard, le 2 juin et la disponibilité générale le 3 juin. La RTX 3070 Ti fera l'objet de tests une semaine plus tard, le 9 juin et sera lancée le 10 juin.







La RTX 3070 Ti devrait comporter un GPU GA104 associé à 8 Go de mémoire GDDR6X, tandis que la RTX 3080 Ti comprendra un GPU GA102-225 et 12 Go de mémoire GDDR6X. Nous avons déjà vu Razer China répertorier les deux cartes comme disponibles en précommande dans leurs systèmes pré-construits.



VIDEOCARDZ