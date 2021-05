QNAP lance la série de NAS Quad-core AMD Ryzen TS-x73A.



QNAP Systems, Inc. présente aujourd'hui la série de NAS TS-x73A dotée d'un processeur AMD Ryzen V1000 series v1500B quad core 8-thread 2.2 GHz et d'un réseau 2.5 GbE. Cette série de NAS fiables et sécurisés offre une rentabilité élevée avec de multiples capacités à valeur ajoutée, notamment l'extension PCIe, la sauvegarde multi-cloud, les passerelles de stockage en nuage, de multiples méthodes de sauvegarde et de protection des données, et des solutions d'extension de la capacité de stockage. La série TS-x73A utilise le système d'exploitation QTS piloté par des applications, mais peut passer au QuTS hero basé sur ZFS pour offrir aux utilisateurs un plus grand choix et de meilleures fonctionnalités.







La série TS-x73A comprend 8 Go de RAM DDR4 (prise en charge jusqu'à 64 Go, prise en charge de la RAM ECC), et les deux emplacements SSD M.2 PCIe NVMe intégrés permettent aux utilisateurs d'exploiter la technologie Qtier et la mise en cache des SSD pour obtenir des performances optimales. Les deux ports RJ45 2,5 GbE peuvent fournir des vitesses de transfert allant jusqu'à 5 Gbps sous Port Trunking. Les deux emplacements PCIe Gen 3 x4 permettent d'installer des cartes d'extension pour améliorer la fonctionnalité du NAS - comme une carte réseau 5 GbE/10 GbE, une carte réseau/stockage QM2, un adaptateur sans fil ou une carte d'extension SAS/SATA pour la connexion aux unités d'extension TL SAS, TL SATA et REXP.



Les cartes graphiques sont également prises en charge par la série TS-x73A, ce qui permet d'optimiser les calculs et les transformations graphiques. Cela peut considérablement améliorer les performances d'applications telles que l'édition vidéo, le transcodage 4K UHD et le traitement d'images dans QTS. Les cartes graphiques peuvent également être allouées aux machines virtuelles via le GPU passthrough.



Spécifications



- TS-473A-8G : 4 baies de disque, 8 Go de mémoire DDR4 (1 x 8 Go),

- TS-673A-8G : 6 baies pour disques durs, 8 Go de mémoire DDR4 (1 x 8 Go),

- TS-873A-8G : 8 baies pour disques durs, 8 Go de mémoire DDR4 (1 x 8 Go).



Modèle tour ; processeur AMD Ryzen V1000 series v1500B quad core 8-thread 2.2 GHz ; 2x DDR4 SODIMM dual-channel RAM (jusqu'à 64 Go, ECC RAM supporté) ; disques durs ou SSD 2.5-inch/3.5-inch SATA 6 Gbps échangeables à chaud ; 2x 2.5 GbE RJ45 LAN ports (compatible avec 1 GbE) ; 2x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 ; 2x PCIe Gen 3 x4 ; 3x ports USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x port USB 3.2 Gen 1 Type-C.



Disponibilité



La série TS-x73A est maintenant disponible. Pas de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



