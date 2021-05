EK lance des raccords décalés pour diversifier davantage la gamme de la série Torque.



EK, le fabricant de matériel de refroidissement par eau haut de gamme, élargit sa gamme de raccords Quantum Torque avec des raccords adaptateurs à décalage rotatif. Les EK-Quantum Torque Rotary Offset sont des raccords mâle-femelle de qualité supérieure dont les ports G1/4" sont décalés de 3, 7 ou 14 mm. Leur fonction rotative leur permet de tourner autour d'un axe sur 360 degrés. Ils sont utilisés pour éloigner ou décaler les connexions dans les espaces restreints ou pour aligner parfaitement un tube dur sur un autre port afin d'avoir un tube droit esthétiquement agréable. D'un point de vue esthétique, ils s'accordent parfaitement avec les raccords et adaptateurs de la série EK-Quantum Torque.











Déviateurs rotatifs à couple EK-Quantum : Cette série de déviateurs rotatifs se compose de 12 modèles différents, avec des finitions et des tailles de déviation variables. Ils sont tous usinés CNC en laiton avec des joints toriques EPDM de haute qualité pour l'étanchéité. Ils sont disponibles en trois déports différents : 3 mm, 7 mm et 14 mm. Cela permet aux utilisateurs de régler avec précision l'espacement qu'ils doivent compenser avec chaque adaptateur. De plus, ils sont tous rotatifs, ce qui permet de les positionner sous n'importe quel angle.



Ils sont très utiles pour aligner parfaitement les tubes durs sur une plaque de distribution pour les passages de tubes parallèles et dans les espaces restreints où il est nécessaire de décaler un port afin de franchir un obstacle. Les finitions disponibles sont : Nickel, Noir, Nickel noir et Titane satiné.



Disponibilité et prix



Les décalages rotatifs de la série EK-Quantum Torque sont fabriqués en Slovénie, en Europe, et peuvent être commandés via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires.



Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir le prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP), TVA incluse.







