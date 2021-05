Les détails de la prochaine plateforme AMD AM5 pour ordinateurs de bureau sont dévoilés !



Des détails concernant la plateforme AMD AM5 qui équipera les futurs CPU et APU Ryzen ont été révélés par ExecutableFix. La plateforme AMD AM5 sera en concurrence directe avec la plateforme Intel 600-series, les deux étant les premières à offrir le support de la mémoire DDR5 aux consommateurs.







Les détails de la plateforme AMD AM5 pour ordinateurs de bureau sont dévoilés - support des futurs CPU/APU Ryzen, mémoire DDR5 à double canal et socket LGA 1718



Selon la fuite, la prochaine génération de socket AMD AM5 sera la plus grande mise à niveau de plate-forme depuis plusieurs années pour l'équipe rouge. Le socket AM4 a jusqu'à présent supporté quatre générations d'architectures Zen en commençant par Zen, Zen+, Zen 2, et les pièces actuelles Zen 3. À partir de Zen 4, AMD disposera de sa toute nouvelle plateforme AM5, prête à accueillir les futurs processeurs de bureau et APU Ryzen.







L'un des plus grands changements mentionnés sur la plateforme AM5 est le passage du socket PGA au socket LGA. La plate-forme AM5 sera dotée du socket LGA 1718 et, comme son nom l'indique, elle comprendra 1718 broches qui entreront en contact avec le CPU. C'est en fait 18 broches de plus que le socket Intel LGA 1700 qui prendra en charge les CPU Alder Lake de nouvelle génération. Cela signifierait que nous ne verrons plus de puces Ryzen Desktop avec des broches en dessous d'elles, mais à la place, nous verrions des plaquettes de contact (or) similaires à celles sous les CPU Intel Desktop.



Parmi les autres caractéristiques de la plate-forme AM5 figure la toute nouvelle gamme de puces de la série 600. Le PCH X670 est censé être l'offre phare, remplaçant le X570. Les cartes mères X670 prendront en charge la mémoire DDR5 à double canal, avec des vitesses natives allant de 4800 à 10 000, comme l'ont laissé entendre les fabricants de DRAM. Il est intéressant de noter que la plateforme s'en tiendra à la prise en charge de PCIe 4.0 et ne passera pas à PCIe 5.0 comme Alder Lake d'Intel. PCIe Gen 5.0 ne sera pris en charge que par Genoa, mais il semble que les futures plateformes AM5 incluront cette technologie si AMD en voit le besoin pour promouvoir ses cartes graphiques de nouvelle génération.



Voici tout ce que nous savons sur les processeurs de bureau Raphael Ryzen 'Zen 4' d'AMD



La prochaine génération de processeurs de bureau Ryzen basés sur Zen 4 portera le nom de code Raphael et remplacera les processeurs de bureau Ryzen 5000 basés sur Zen 3, dont le nom de code est Vermeer. D'après les informations dont nous disposons actuellement, les CPU Raphael seront basés sur l'architecture Zen 4 en 5 nm et comporteront des puces d'E/S en 6 nm dans un design en chiplet. AMD a laissé entendre qu'il comptait augmenter le nombre de cœurs de ses prochains processeurs de bureau grand public. On peut donc s'attendre à une légère augmentation par rapport au maximum actuel de 16 cœurs et 32 threads.



Selon les rumeurs, la toute nouvelle architecture Zen 4 permettrait de gagner jusqu'à 25 % d'IPC par rapport à Zen 3 et d'atteindre des vitesses d'horloge d'environ 5 GHz.



Mark, Mike et les équipes ont fait un travail phénoménal. Nous sommes aussi bons que nous le sommes avec le produit actuel, mais avec nos feuilles de route ambitieuses, nous nous concentrons sur Zen 4 et Zen 5 pour être extrêmement compétitifs.



Le nombre de noyaux sera plus élevé à l'avenir - je ne dirais pas que ce sont les limites ! Cela viendra au fur et à mesure que nous ferons évoluer le reste du système".



Rick Bergman, d'AMD, parle de la prochaine génération de cœurs Zen 4 pour les CPU Ryzen



Q- Quelle est la part des gains de performance apportés par les CPU Zen 4 d'AMD, qui devraient utiliser un processus TSMC de 5 nm et qui pourraient arriver au début de 2022, qui proviendra des gains d'instructions par horloge (IPC) par opposition au nombre de cœurs et aux augmentations de la vitesse d'horloge.



Bergman : "[Étant donné] la maturité actuelle de l'architecture x86, la réponse doit être, en quelque sorte, tout ce qui précède. Si vous regardez notre document technique sur Zen 3, il y a cette longue liste de choses que nous avons faites pour obtenir ce [gain d'IPC] de 19%. Zen 4 va avoir une longue liste de choses similaires, où vous regardez tout, des caches, à la prédiction de branchement, [au] nombre de portes dans le pipeline d'exécution. Tout est passé au crible pour extraire davantage de performances."



"Il est certain que le processus [de fabrication] nous ouvre une porte supplémentaire pour [obtenir] de meilleures performances par watt et ainsi de suite, et nous en profiterons également."







Les processeurs Ryzen Raphael pour PC de bureau devraient également être dotés de la carte graphique RDNA 2, ce qui signifie que, tout comme la gamme de PC de bureau grand public d'Intel, la gamme grand public d'AMD sera également dotée d'un support graphique iGPU. Les CPU Ryzen Raphael basés sur Zen 4 ne sont pas attendus avant fin 2022, il reste donc encore beaucoup de temps pour le lancement. La gamme sera en concurrence avec la gamme de CPU de bureau Raptor Lake 13e génération d'Intel.



Feuille de route des CPU / APU Zen d'AMD :







