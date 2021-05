LG nous propose un nouvel écran pour les Gamers : Le UltraGear 27GP950-B HDMI 2.1 Gaming.



LG UltraGear dévoile son dernier moniteur de jeu 4K UHD avec HDMI 2.1, taux de rafraîchissement de 144Hz, temps de réponse de 1ms (GTG) et support de NVIDIA G-SYNC - le LG UltraGear 27GP950-B. Il s'agit d'un moniteur de jeu de 27 pouces qui prend en charge l'UHD 4K et le VRR (taux de rafraîchissement variable) jusqu'à 120 Hz avec HDMI 2.1 - permettant aux joueurs de console de vivre une expérience de jeu immersive avec des gameplays fluides.







Le LG UltraGear 27GP950-B dispose également de la technologie VESA Display Stream Compression (DSC), de la compatibilité HDR et G-SYNC, ainsi que de la couverture des couleurs 10 bits par une seule connexion DisplayPort, et de la réduction des pertes visuelles. La technologie Nano IPS prend en charge les couleurs haute fidélité express pour reproduire des scènes vivantes, tandis que VESA DisplayHDR 600 offre un contraste dynamique, sur le grand écran UHD 4K. Ce moniteur de jeu est doté d'un rétroéclairage RVB personnalisable.











Caractéristiques principales :



- Écran Nano IPS UHD (3840 x 2160) de 27 pouces,

- IPS 1 ms (GtG) 144 Hz avec technologie VESA DSC (O.C 160 Hz),

- UHD 4K & VRR jusqu'à 120 Hz avec HDMI 2.1,

- NVIDIA G-SYNC compatible avec AMD FreeSync Premium Pro,

- DCI-P3 98% avec VESA DisplayHDR 600,

- Écran 4 faces virtuellement sans bordures.



Studio d'étalonnage LG



Les utilisateurs du moniteur de jeu LG UltraGear 27GP950-B peuvent télécharger le LG Calibration Studio pour optimiser les performances des couleurs à l'aide d'un calibrage matériel. Le capteur de calibrage est vendu séparément.



Support ergonomique



Soulevez, abaissez, inclinez, pivotez - le support a une conception ergonomique flexible pour s'adapter facilement à votre environnement.



Prix et disponibilité



Le moniteur LG UltraGear 27GP950-B 27'' UHD Nano IPS 1 ms 144 Hz HDR600 avec compatibilité G-SYNC est désormais disponible dans certaines régions au prix de 899.99 Dollars.



