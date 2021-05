Le pilote graphique Intel 100.9466 actualisé pour les SoC Tiger Lake-H.



Intel publiait en avril les drivers 100.9466 pour prendre en charge les processeurs graphiques UHD Graphics 730/750 intégrés aux nouveaux processeurs Core 11th Gen pour PC de bureau (nom de code Rocket Lake-S) qui sont accompagnés du chipset Z590.







En toute discrétion, Intel vient de mettre à jour ce pilote 100.9466 sans pour autant modifier sa numérotation qui reste identique. Pour autant, il s'agit bien d'un nouveau pilote daté du 14 mai 2021 qui vise à ajouter cette fois le support des SoC mobiles Tiger Lake-H dévoilés la semaine dernière dans un certain nombre d'ordinateurs portables dont certains sont d'ailleurs associés à une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3050/3050 Ti pour booster les performances des jeux.



A noter que les notes de version PDF modifiées par Intel comportent une erreur puisque le constructeur indique que les puces Tiger Lake-H sont équipées d'un GPU Iris Xe Graphics alors qu'il s'agit en réalité simplement d'un GPU UHD Graphics doté de seulement 32 unités d'exécution et de 256 unités de shading alors que le Xe Graphics peut profiter jusqu'à 96 EU et 768 unités de shading. L'erreur est donc de taille !



Le support des CPU Tiger Lake-H est l'unique changement de cette build 2 du pilote 100.9466. Il n'est donc pas la peine de faire la mise à jour si vous ne possédez pas une configuration mobile de ce type et si vous avez déjà installé la version 9466 d'avril. Outre le support des CPU Rocket Lake, cette dernière apportait pour rappel la prise en charge du jeu NieR Replicant ainsi que plusieurs corrections pour d'autres titres comme Battlefield 1 (DirectX 11), Cyberpunk 2077 (DirectX 12), Horizon Zero Dawn (DirectX 12), Ridge Racer Unbounded, StarCraft II, Valheim (Vulkan), Valorant et Wolfenstein : Youngblood.



Télécharger



- Drivers Intel Iris and HD Graphics 100.9466 WHQL build 2 pour Windows 10 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



