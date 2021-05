BIOSTAR nous propose : Les DDR4 RGB Gaming X series RAM.



BIOSTAR, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce aujourd'hui les nouveaux modules de RAM DDR4 RGB Gaming X series. Profitez de vitesses fulgurantes avec les derniers modules de RAM DDR4 RGB Gaming X series de BIOSTAR. Hautement optimisés pour les jeux et la création de contenu, les nouveaux modules de RAM sont les meilleurs du marché avec des performances et une fiabilité extrêmes.



Les dernières RAM de la série DDR4 RGB Gaming X arrivent sur le marché en kits à un ou deux bâtons, un seul bâton offrant une capacité de mémoire de 8 Go. Les utilisateurs peuvent choisir entre des vitesses d'horloge de 3200 MHz et 3600 MHz et peuvent overclocker les modules jusqu'à 4000 MHz avec facilité. Ces mémoires vives conviennent parfaitement aux systèmes Intel ou AMD et sont équipées de puces mémoire DDR4 OC certifiées BIOSTAR qui offrent des performances plus rapides et plus fiables que tout autre produit du marché.















Hautement personnalisables, les nouvelles RAM fonctionnent bien avec le logiciel de contrôle RGB de BIOSTAR afin que les utilisateurs puissent choisir parmi leurs couleurs et motifs d'éclairage préférés. En conclusion, les nouvelles RAM DDR4 RGB Gaming X series sont un excellent choix pour les consommateurs à la recherche d'un produit fiable pour leur build. BIOSTAR accorde une grande importance à la compatibilité de ses produits. Ses modules de mémoire DDR4 sont compatibles avec de nombreuses cartes mères de différents fabricants et fonctionnent encore mieux avec la combinaison des cartes mères de renommée mondiale de BIOSTARS.



Pour plus d'informations :



- Le kit de 8 Go : Cliquez ICI,

- Le kit de 16 Go : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP